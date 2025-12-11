中國廣東4層樓自建住宅失火 釀四代同堂家庭12人死亡

中國廣東汕頭市一棟4層樓高的建築，9日晚上突然發生大火。雖然火勢在不到1個小時內就遭到撲滅，還已經造成12人不幸喪生。這棟建築是一個四代同堂的家庭自行興建，死者全都是家人。

意外發生後，當地政府組成調查小組釐清起火原因，初步排除有人故意縱火。官方指出，類似這樣的自建房，由於裝修複雜、防火程度低，容易因為小火災就引發悲劇。

鏡頭轉到摩洛哥。位在北部的城市費茲，有兩棟建築物在10日深夜突然倒塌。事發當下，其中一棟建築裡正在舉行家族聚會，22人走避不及，命喪瓦礫堆下。目前搜救作業已經結束，鄰居回想意外發生的瞬間，仍感到無法置信。

鄰居、家庭主婦瑪莉卡表示，「我還以為是地震，我跑出來的時候塵土飛揚，才發現鄰居的兩棟房子垮了，大家也都死了、太可怕了。」

目前官方還在釐清意外發生的原因。不過，鄰居也指出，當地建築法規最多只允許兩層樓的建築物，倒塌的房屋卻有四層樓，明顯違規，竟然落成將近20年一直無人過問。居民要求官方解釋，為什麼會允許這些建築存在這麼久，危害公共安全。