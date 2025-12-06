中國延長抵制日本4個月！航空公司免費退改票至2026/3/28 日網：聖誕禮物

中國擬延長抵制日本旅遊四個月。圖為2025年11月28日，日本東京明治神宮外苑的銀杏轉黃，遊人自拍留影。路透社



日本首相高市早苗「台灣有事，日本有事」言論激怒對岸，大陸外交部呼籲公民暫時避免前往日本，中國3大航空公司並同步開放免費退日本機票，昨（12/5）再加碼宣布 ，「日本航線免費退改簽政策，延長至2026年3月28日」。矢板明夫表示，日本民眾大讚這是「聖誕禮物」，他也認為這次限制真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司。

中國國際航空、東方航空、南方航空昨天宣布，往返日中航線可免費退改票期限，由12月31日延長至明（2026）年3月28日。

通告表示，今年12月5日中午12時（含）前購買或換開的相關客票，且客票未使用，行程涉及旅行日期在今年11月15日至2026年3月28日之間的日本進、出港（含經停）航班或代碼共用航班，可以免費退改簽。

資深媒體人矢板明夫臉書發文指出，中國國際航空等三大航空公司宣布，日本航線的機票免費取消與改期的期限，從今年12月底延長到明年3月28日。中國媒體並表示，這是因為高市早苗首相在國會的「台灣有事」答辯引發日中對立，短期內看不到緩和，希望先把風險「管控」起來。

矢板明夫指出，這次措施不只包含日本的出入境航班，連日本轉機的都算在內。在中國政府呼籲國民不要前往日本後，各家航空公司也陸續減班，整體呈現「越來越不想讓你們去日本」的趨勢。

矢板明夫還指出，有趣的是，這條本該讓日本頭疼的消息，反而引起一片歡迎。在網路上有人寫道：「這可真是提早送來的聖誕禮物。」也有人問：「為什麼只有到三月底？乾脆無期限吧！高市首相的發言也不會撤回，強烈希望中國早日發布完全的『禁止赴日』命令。」

他同時表示，更有評論指出，這次延長剛好卡在明年2月17日至3月3日的春節連假上。過去每逢春節，日本旅遊業者最怕的就是大量中國團湧入，旅館難訂、道路壅塞、景區失序。什麼叫「觀光公害」？那就是最生動的教材。現在中國客不來了，日本反而可以趁機舒一口氣。

他還說，對旅遊業而言，只要提前預期中國客源短期不會回升，就能把空出來的量轉給歐美、東南亞或日本國內旅客，不會造成真正的衝擊。

矢板明夫說，也有人觀察得更準。這次限制，真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司，以及那些在日本承包觀光巴士與旅館配套的中國資本業者。整條產業鏈像被人突然鎖喉一樣。某位網友乾脆點破：「這是中國的自我制裁。」

矢板明夫指出，還有人把這次事件比喻得相當傳神。說中國的做法很像早年黑道對峙。雙方站成兩排，氣氛劍拔弩張，結果中國那派的老大忽然掏出匕首，對著自己的大腿先猛捅兩刀，然後咆哮：「看到沒？我可以狠到這種程度，你們最好怕一點！」對手不是被嚇到，而是被這種莫名其妙的行為弄到哭笑不得。

他同時指出，今天中國的外交，有時候就像把這段黑道劇情演給全世界看。原本是想威脅日本的，結果傷到最深的卻是自己。

