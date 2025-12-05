中國延長抵制赴日旅遊 3大中國航空公司宣布免費退票「延至明年3月底」

即時中心／徐子為報導



中國官方延長抵制赴日旅遊， 3大中國籍航空公司今（5）天宣布，往返日中航線可免費退改票期限，由12月31日延長至明（2026）年3月28日。對此，中國民航業媒體分析，這將使赴日中籍旅客，於明年第一季再湧現大規模退票潮。





中國國際航空、東方航空、南方航空今日再發布調整日本航線通告，稱這是根據中國外交部發布的出行提醒，以協助受影響旅客安排出行。



通告表示，針對今年12月5日中午12時（含）前購買或換開的相關客票，且客票未使用行程涉及旅行日期在今年11月15日至2026年3月28日之間的日本進、出港（含經停）航班或代碼共用航班，可以免費退改簽。



針對11月7號日本首相高市早苗於國會答詢「台灣有事」說，中國外交部11月14日深夜發布通知，「鄭重提醒公民近期避免前往日本」；3大航空公司隔天宣布，至年底的日本機票可以免費退改票。



微信公眾號「民航觀察」今下午發文指出，原方案12月31日到期後，中國明年春運及春節後赴日旅客將面臨「退改無門」風險，延長有效期可覆蓋這部分的潛在需求。



民航觀察指出，這次公告最直接受惠的是「計畫2026年1至3月赴日」的中籍旅客。在今天公告出爐前，這類旅客若已購票，需今年底前決定退改，將退改死線延長至明年3月28日後，可根據局勢變化靈活調整；同時，11月15日至12月5日購票的旅客也被納入保障，避免「剛買票就因政策到期無法免費退改」爭議。



根據日本媒體《產經新聞》報導，本月原定中國往返日本的5548個航班中，已有904個航班被取消，減少比例約占16%。民航觀察則是預估，後續日中航線整體運量恐因此再降10%至15%。



根據日本觀光局統計，今年第一季接待的外國旅客逾1054萬人次，其中，中國遊客達236萬人次。





