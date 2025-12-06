中國延長赴日免費退、改簽 矢板明夫大讚

▲中國3大航空公司宣布，中日航線免費退、改簽政策延長至明年3月28日，但究竟能傷到日本多少，不少專家都表示懷疑。圖為近期淺草寺的中國遊客。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月7日發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，中國外交部、中國駐日本使領館11月14日已發出提醒，要中國公民近期避免前往日本旅遊，中國3大航空公司-中國國際航空（國航）、南方航空（南航）、東方航空（東航）也宣布，中日航線免費退、改簽政策延長至明年3月28日。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫坦言，許多日本民眾對此求之不得，減少中國遊客於農曆春節期間湧入，也能更有效避免觀光公害。

廣告 廣告

矢板明夫在臉書粉專上發文，指出中國3大航企宣布將日本航線的機票免費取消與改期，期限從今年12月底延長到明年3月28日，不只包含日本的出入境航班，連轉機的都算在內，整體呈現「越來越不想讓你們去日本」的趨勢。然而，這條本該讓日本頭疼的消息，反而在當地廣受歡迎，不少人紛紛表示：「這可真是提早送來的聖誕禮物」、「為什麼只有到三月底？乾脆無期限吧」。

矢板明夫提到，中國這次延長相關措施，剛好還卡在明年2月17日至3月3日的春節連假上，過去每逢春節，日本旅遊業者最怕的就是大量中國團湧入，造成旅館難訂、道路壅塞、景區失序，是「觀光公害」的最生動教材。現在中國客不來了，日本反而可以鬆口氣，只要提前預測中國客源短期內不會回升，業者就能把空出來的量轉給歐美、東南亞或日本國內旅客，不會造成真正的衝擊。

矢板明夫重申，真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航企，以及那些在日本承包旅遊配套服務的中國資本業者，整條產業鏈就像被人突然鎖喉一樣，根本就是中國的「自我制裁」，甚至形容中國的做法很像黑道對峙，結果不是嚇到對手，反而是對手被它莫名其妙的行為弄到哭笑不得。

最後，矢板明夫表示，如今中國的外交，就像在對全世界演「掏出匕首捅自己大腿兩刀，然後咆哮要對手最好知道怕」的黑道劇情，原本是想威脅日本的，結果傷最深的卻是自己。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中日因台灣問題交鋒！李在明要當「東北亞和事佬」：韓國不選邊站

中日緊張未緩和！中國學者曝「反制日本」狠招：支持琉球獨立

為何自己不會這麼想？被日本指控擴大軍事活動 中國：別大驚小怪