中國式自由再現 扮哆啦A夢遭警帶走

▲上海一名女子裝扮成哆啦A夢參加萬聖節活動，竟遭警方帶走問話，引起輿論譁然。（圖／翻攝自X「李老師不是你老師」）

[NOWnews今日新聞] 中國每逢萬聖節，總會傳出「裝錯造型被抓」的荒謬事件。今年在上海，一名女子打扮成家喻戶曉的卡通角色哆啦A夢，竟在街頭被警方帶走，畫面曝光後引發國際譁然，網友更以「黨說好的自由呢？」諷刺中共宣稱的言論自由。

事件發生於10月31日萬聖節當晚。根據旅義華僑作家李穎在社群平台X（前Twitter）帳號「李老師不是你老師」發布的影片顯示，當時上海靜安寺舉辦萬聖節活動，一群民眾裝扮成日本經典動畫《哆啦A夢》中的角色，氣氛熱鬧。然而，畫面中穿著「哆啦A夢」玩偶裝的女子卻突然被警方帶走，還被要求脫下頭套後進入「上海市財政局監督檢查局」大樓。

影片曝光後立刻在網路上引爆熱議。許多網友不解，一個象徵童年與歡樂的藍胖子，怎麼會成為被捕理由？有人調侃：「哆啦A夢什麼時候也成了敏感角色？」也有網友諷刺說：「黨說人民有自由，結果只是『被自由』。」

部分親中網友則辯稱是假消息，理由是中國近期仍有舉辦《哆啦A夢》特展，若真被禁早該封殺。不過更多民眾指出，中國的審查往往毫無邏輯，「今天抓哆啦A夢，明天可能連皮卡丘都要備案」。

還有網友分析，警方之所以盯上該女子，可能是懷疑她支持旅居加拿大、以諷刺中國政權聞名的網紅「多倫多方臉」。許多留言感嘆，所謂「中國式自由」只是官方允許的自由，「笑都要看政治臉色」。

相較之下，台灣的大學生則用創意展現言論自由。台大萬聖節當天，學生打扮成「爵士音樂節盧媽媽」等惡搞造型，以幽默方式諷刺政治議題。對比中國「萬聖節禁裝」的風潮，更凸顯兩岸社會氛圍的巨大差異。

▲台大於10月31日舉辦萬聖節遊行，許多學生扮成LUMAMA。（圖／翻攝自Threads）

