中國引聯合國憲章暗示「有權對日動武」 日本外務省回應了

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因「台灣有事」相關發言，引發中日緊張氣氛升溫。中國駐日大使館周五（21 日）在社群媒體上發文暗示，根據聯合國憲章中的「敵國條款」，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日行使自衛權，無須安理會授權。而今（23）日，日本外務省終於對此做出回應。

中國近日頻頻對日本文攻武嚇，要求高市早苗收回「台灣有事」說詞。中國駐日使館Ｘ官方帳號日前分別以日文、中文發文稱，聯合國憲章專門設立了所謂「敵國條款」，規定德、義、日等法西斯或軍國主義國家任何一國，若有再次實施侵略等任何行徑，中、法、蘇、英、美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。該文章還附上聯合國憲章第 53 條、第 77 條及第 107 條條文。

但該篇「暗示中國可直接對日行使自衛權」的文章，遭到來自日本、台灣、美國等多國網友反駁。有人指出，當初簽署聯合國憲章的創始國是中華民國（ROC），而非後來取得代表權的中華人民共和國（PRC）。

事隔兩天後，日本外務省今日下午在臉書發文指出，中國駐日大使館針對聯合國憲章所謂的「敵國條款」有發表相關聲明，但聯合國大會早在 1995 年（平成 7 年）就以壓倒性多數通過決議，確認「敵國條款」已不合時宜，實質上等同失效，當時中國自己也投票贊成。

此外，外務省補充，在 2005 年（平成 17 年）的聯合國高峰會上，全體會員國領袖均通過決議，要從聯合國憲章刪除有關「敵國」的用詞，中國也參與這項共識。而中國這次聲明，試圖將這種早已失效的規定，當成依舊有效的條文來引用，顯然與聯合國已通過的決議不符。

不過該發文沒講的是，該決議僅具建議性質，並無拘束力，該憲章至今仍保留相關條款。

