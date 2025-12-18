中國強烈抗議美對台軍售 「以武助獨只會引火燒身」

中國外交部發言人郭嘉昆。翻攝新華網



美國週三（17日）通報對台規模近3500億台幣軍售案，北京政府強烈抗議。中國外交部譴責說，美國「以武助獨」、「以台制華」絕不會得逞。

中國外交部發言人郭嘉昆週四（18日）下午在例行記者會上表示：「美方公然宣布巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對、強烈譴責。」

而且除了抗議美國對台軍售違反與北京建交時的承諾以及三公報，郭嘉昆還警告美國會「引火燒身」：「美方『以武助獨』只會引火燒身，『以台制華』絕對不會得逞。」

進一步，中國聲稱台灣買軍武是白花錢，「以武拒統」只會讓台灣更危險，郭嘉昆說：「島內『台獨』分裂勢力『以武謀獨』『以武拒統』，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成『火藥桶』，挽救不了『台獨』必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。」

