中國影帝雷佳音懂吃 逛小攤覓接地氣美食

中國金雞獎影帝雷佳音主演的古裝好劇《長安的荔枝》以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸，談及私下最愛的美食，他笑說：「最喜歡的美食應該是烤肉和各種麵條，我喜歡接地氣的料理，我愛逛市場小攤感受傳統的人情味，我曾休假在家時看到一家很感興趣的餐廳，特別開車幾小時去，因為我平時也愛看美食紀錄片，工作時也愛到當地特色店家體驗、拍照和朋友分享，我覺得透過食物的角度去了解當地人文是很有意思的事。」。

主演的《長安十二時辰》、《長安的荔枝》與《古董局中局》都是馬伯庸作品，雷佳音坦言最難的是《長安十二時辰》，「這部戲共拍了8個月，感覺每天都是打戲，胳膊都是疼痛狀態，直到殺青日，動作組把我的戲服上寫了我的名字，當時覺得辛苦值得，有種被認可的成就感」。

雷佳音透露，馬伯庸推出每本小說都會寄給他看，因此一接到《長安的荔枝》邀約「很自然就答應了」，聊到角色，他分享：「李善德多次想放棄，每次瀕臨絕望時又會出現一線生機，情感層面上做為父親，我必須要照顧女兒，要是死了誰保護她？這是親情驅動，就算拋下親情不談，在那個身不由己的時代，面對任務，普通人根本沒有選擇的餘地，唯一解套辦法就是先『活下去』，就算要死，也要把荔枝送到要去的地方，這是他的本能。」

除戲劇，雷佳音還接演《刺殺小說家》、《古董局中局》、《交換人生》等電影，他表示：「我接戲倒是沒有刻意要求自己，每次都要接一個和上一個差距很大的角色，也許是新角色某個點打動了我，又或者是這種角色我確實沒嘗試過就挑戰一下，主要還是順其自然的接。」

雖然戲約不斷，但雷佳音透露完成目前手上拍攝與宣傳行程後將休假，「暫時沒有再接工作，想趁這段時間放鬆、放鬆，從各方面去調整一下自己再出發」。《長安的荔枝》可於LiTV收看。

