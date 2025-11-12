中國微短劇火紅 3大玄妙題材反映民眾內心無力感

中國民眾風靡微短劇，平均觀看時間已超過長影音，時事評論人觀察，製作微短劇的資金回收速度快，官方審查也較寬鬆，觀眾還能隨時隨地收看，所以微短劇愈來愈火；不過，微短劇的主題過去集中在穿越劇、重生劇，以及「霸道總裁」系列等3大題材，過於玄妙奇幻的劇情，反映中國民眾對現實的無力感，也讓官方決定出手整治。

劇情誇張很紓壓 看微短劇時間超越長影音

中國網絡視聽協會發布最新「中國微短劇行業發展白皮書」，統計今年1月到8月綜合性影音平台已上線325部橫屏微短劇，年增率約25%，而在短影音平台和微短劇應用程式方面，預計今年上線的獨立製作直式短劇可達4萬部。

統計也顯示，今年前8個月，有微短劇App的人，平均每日使用時間長達120.5分鐘，相較今年1月公布的數據，上升25.9%，120.5分鐘也正式超過了收看長影音的時間。

旅居韓國的中國時事評論人「醒酒湯」表示，他在韓國也很喜歡收看中國的微短劇，劇情誇張，但讓人紓壓，不需要動腦筋，感覺很輕鬆，而且短劇中的演員有些演技還不錯，雖然都是沒見過的，但也挺有意思，很有新鮮感，許多微短劇現在還有韓文版，要打進國際市場。

醒酒湯：『(原音)因為在「ins」上面看到一些，感覺還挺有意思的，然後就會去找，可能再跑去「抖音」上再看一下一集一集那種，也有那樣的時候，但大部分的時候，我都會在「YouTube」上面找那種合集，是更方便的。』

觀眾與投資方都愛 官方審查門檻相對寬鬆

文史學者徐全表示，微短劇的長度原則上不超過1小時，最短還可能只有5、6分鐘，即使有很多集，每集也頂多半小時，對於不少生活忙碌的中國民眾來說，拿起手機隨時就能收看，無論在搭車或吃飯時間，甚至上班摸魚，都很便利。

徐全：『(原音)這個跟電影、電視劇不一樣，電影、電視劇你可能要拋開一切事情專注的坐在螢幕前看，可是微短劇拿個手機到處能看，這個是社會、生活方式、節奏，還有那個傳播型態的變化造成的，所以它的傳播範圍就更廣。』

對於製作方和投資方，徐全指出，如果是拍攝長影音，投資成本巨大、投資週期長，可是收益和風險具有高度不確定性，因此，影視團隊現在對長影音的投入，熱情降低，導致長影音市場內捲化，還不如投資微短劇。

徐全：『(原音)投資方而言，成本是低的，然後審查的門檻是寬鬆的，回報是快的，他的資金回籠速度、收益回報速度是非常快的；但是電影的投資週期太長，而且不確定的因素太多，像有些題材你不知道能不能碰，比如說最簡單的國軍抗戰的題材、同性婚姻與情感的題材、性別平權的題材，再比如反映社會一些悲苦面向的底層人民生活，這些題材都會有不確定的風險。』

3大題材太玄幻 官方看不下去

他談到，微短劇的主題近年集中在3大題材，包括穿越劇、重生劇，還有「霸道總裁愛上普通女子」系列，其實創作動機反映出很多民眾對於現實的無力感，可是因為劇情嚴重脫離現實，太過玄幻，導致讓官方決定出手整治。

徐全：『(原音)在微短劇當中特別受青睞的，過往拍很多，一個是「穿越」，穿越到古代，一下子當了皇帝的，拿著當代的衝鋒槍回到古代，橫掃千軍，過了一把當皇帝或當將軍的癮；還有一種是「重生劇」，人已經死了，結果施了法以後又重生了，改變了命運；第三種就是「霸總」題材的，所以這個「穿越、重生、霸總」這三個，目前變成官方重點整治的對象。』

微短劇的盛行是否會造成長影音市場的沒落？徐全說，長影音市場會遭受衝擊，但不會消退，因為兩者的關係好似「便當與滿漢大餐」或「網購與實體店面」的情況一樣，是截然不同的型態，微短劇能「滿足日常生活」，且在反映內心世界方面顯得更直接；長影音追求的是藝術性、思想性，還強調靈魂、心靈面，甚至是境界，所以製作方和消費者會各取所需，兩邊的市場都能持續發展。