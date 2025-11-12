中國微短劇火紅 3大玄妙題材反映民眾內心無力感
中國民眾風靡微短劇，平均觀看時間已超過長影音，時事評論人觀察，製作微短劇的資金回收速度快，官方審查也較寬鬆，觀眾還能隨時隨地收看，所以微短劇愈來愈火；不過，微短劇的主題過去集中在穿越劇、重生劇，以及「霸道總裁」系列等3大題材，過於玄妙奇幻的劇情，反映中國民眾對現實的無力感，也讓官方決定出手整治。
劇情誇張很紓壓 看微短劇時間超越長影音
中國網絡視聽協會發布最新「中國微短劇行業發展白皮書」，統計今年1月到8月綜合性影音平台已上線325部橫屏微短劇，年增率約25%，而在短影音平台和微短劇應用程式方面，預計今年上線的獨立製作直式短劇可達4萬部。
統計也顯示，今年前8個月，有微短劇App的人，平均每日使用時間長達120.5分鐘，相較今年1月公布的數據，上升25.9%，120.5分鐘也正式超過了收看長影音的時間。
旅居韓國的中國時事評論人「醒酒湯」表示，他在韓國也很喜歡收看中國的微短劇，劇情誇張，但讓人紓壓，不需要動腦筋，感覺很輕鬆，而且短劇中的演員有些演技還不錯，雖然都是沒見過的，但也挺有意思，很有新鮮感，許多微短劇現在還有韓文版，要打進國際市場。
醒酒湯：『(原音)因為在「ins」上面看到一些，感覺還挺有意思的，然後就會去找，可能再跑去「抖音」上再看一下一集一集那種，也有那樣的時候，但大部分的時候，我都會在「YouTube」上面找那種合集，是更方便的。』
觀眾與投資方都愛 官方審查門檻相對寬鬆
文史學者徐全表示，微短劇的長度原則上不超過1小時，最短還可能只有5、6分鐘，即使有很多集，每集也頂多半小時，對於不少生活忙碌的中國民眾來說，拿起手機隨時就能收看，無論在搭車或吃飯時間，甚至上班摸魚，都很便利。
徐全：『(原音)這個跟電影、電視劇不一樣，電影、電視劇你可能要拋開一切事情專注的坐在螢幕前看，可是微短劇拿個手機到處能看，這個是社會、生活方式、節奏，還有那個傳播型態的變化造成的，所以它的傳播範圍就更廣。』
對於製作方和投資方，徐全指出，如果是拍攝長影音，投資成本巨大、投資週期長，可是收益和風險具有高度不確定性，因此，影視團隊現在對長影音的投入，熱情降低，導致長影音市場內捲化，還不如投資微短劇。
徐全：『(原音)投資方而言，成本是低的，然後審查的門檻是寬鬆的，回報是快的，他的資金回籠速度、收益回報速度是非常快的；但是電影的投資週期太長，而且不確定的因素太多，像有些題材你不知道能不能碰，比如說最簡單的國軍抗戰的題材、同性婚姻與情感的題材、性別平權的題材，再比如反映社會一些悲苦面向的底層人民生活，這些題材都會有不確定的風險。』
3大題材太玄幻 官方看不下去
他談到，微短劇的主題近年集中在3大題材，包括穿越劇、重生劇，還有「霸道總裁愛上普通女子」系列，其實創作動機反映出很多民眾對於現實的無力感，可是因為劇情嚴重脫離現實，太過玄幻，導致讓官方決定出手整治。
徐全：『(原音)在微短劇當中特別受青睞的，過往拍很多，一個是「穿越」，穿越到古代，一下子當了皇帝的，拿著當代的衝鋒槍回到古代，橫掃千軍，過了一把當皇帝或當將軍的癮；還有一種是「重生劇」，人已經死了，結果施了法以後又重生了，改變了命運；第三種就是「霸總」題材的，所以這個「穿越、重生、霸總」這三個，目前變成官方重點整治的對象。』
微短劇的盛行是否會造成長影音市場的沒落？徐全說，長影音市場會遭受衝擊，但不會消退，因為兩者的關係好似「便當與滿漢大餐」或「網購與實體店面」的情況一樣，是截然不同的型態，微短劇能「滿足日常生活」，且在反映內心世界方面顯得更直接；長影音追求的是藝術性、思想性，還強調靈魂、心靈面，甚至是境界，所以製作方和消費者會各取所需，兩邊的市場都能持續發展。
其他人也在看
昔偷吃人妻鬧醜聞！韓資深偶像再爆騷擾前女友 韓警：已移送檢方
男團UN出身的演員崔正元，因涉嫌跟蹤騷擾前女友，今（12日）經首爾中部警察署證實，將崔正元以違反《跟蹤犯罪處罰法》移送首爾中央地方檢察廳偵辦。鏡報 ・ 15 小時前
沈伯洋遭中國通緝 韓國瑜發言惹議 周玉蔻開酸「降格當國台辦主任」
[Newtalk新聞] 中共日前宣布，將以涉犯「分裂國家罪」，立案調查立法委員沈伯洋，甚至揚言要全球通緝。總統賴清德昨日就點名立法院長韓國瑜應站出來維護國會主權，而韓國瑜今（12）日則回應，「自己生病讓別人吃藥」，並要賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴清德，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。 周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。 她建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。查看原文更多Newtalk新聞報導迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人 蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將新頭殼 ・ 16 小時前
星巴克買1送1、85℃買2送1！ 雙11咖啡優惠快收
雙11咖啡優惠！星巴克今日推出大杯飲品買1送1，85℃5款大杯指定飲品買2送1，小北百貨今日也有美式/拿鐵買1送1，快揪同事、好友一起享用。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
【11月話題韓劇TOP 10】超多新劇開播 排名大洗牌！《操控遊戲》奪第3、《親愛的X》竟然不是第一...冠軍是這部熱播夯劇！
一轉眼2025年倒數不到兩個月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月眾多新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年11月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多10月韓劇熱播中，許多11月新劇陸續登場，《許願吧，精靈》、《百次的回憶》等劇是近期熱門話題韓劇，趕緊一起來看1!月話題韓劇榜單！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
楊謹華演網紅被黑粉盯上！預約問鼎明年金鐘影后《看看你有多愛我》5大看點整理｜播出時間、平台整理
楊謹華在新劇《看看你有多愛我》中飾演一對雙胞胎女孩的母親，兩個性格迥異的女兒由林思廷與詹子萱演出。其中，林思廷飾演的網紅女孩凱希因為一齣「假失蹤、真綁架」的風波，母子三人之間的愛恨情仇史一口氣被揭露在社群網路上，還會加上阿嬤攪和進來這場家庭風暴！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
Netflix Top 1 驚悚劇《你旁觀的罪》6大劇情演員看點！全少妮X李瑜美共謀向「家暴男」張勝祖復仇…聯手行兇謀殺！展開無法預測反轉劇情...
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》已在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，改編自日本小說家奧田英朗2014年的作品《直美與加奈子》，由《皇后的品格》、《惡鬼》的李靜琳導演執導，金孝庭編劇執筆，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，共譜無法預測劇情走向！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
《操控遊戲》韓劇線上看5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派 打造現實地獄！
11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
曾敬驊傳挑劇本 製作人為搶人放大絕：不演就賣韓國
製作人麻怡婷透露，過去從未與曾敬驊合作過，但當她一看到劇本，腦中鎖定的男主角人選就非他莫屬。深知曾敬驊「很挑劇本」的她，為了成功邀請他出演，竟向當時的經紀人放話：「如果曾敬驊不演，我就把劇本賣給韓國！」麻怡婷笑稱這段過程「確實有點情勒他當時的經紀人」。...CTWANT ・ 1 天前
女神黑化！《親愛的X》金裕貞演活「反社會惡女」登7國串流No.1
韓國女星金裕貞在新劇《親愛的X》中飾演「反社會惡女」，外表美麗卻內心狠毒，為達目標不擇手段，與金永大上演一段驚悚殘酷的愛情故事。金裕貞突破清純形象的演出獲得觀眾好評，該劇更登上包含台灣在內的七個國家串流榜首！另一部韓劇《你旁觀的罪》則由全少妮與李瑜美主演，講述兩位家暴受害者共同向施暴者展開極端復仇的故事，劇情精彩刺激，讓觀眾看得停不下來。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
胡宇威劇中前女友「核彈級現身」 現任崩潰：到底是前任還是現任
胡宇威、李玲葦、姚以緹三人情感糾葛在《就算一個人也可以好好的吃飯2》中全面爆發，第二部劇情迎來「三角修羅場」高潮，讓愛情從療癒走向灼熱拉扯。姚以緹飾演的「前女友范湘」以魔王級氣勢登場，一早穿著胡宇威襯衫在廚房做早餐，暗示過往親密回憶，逼得李玲葦飾演的「現任艾蜜莉」在心中崩潰喊：「你們到底是前任還是現任？」姚以緹笑說：「我的出場對艾蜜莉來說根本是核彈級別！」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
《好運來-EP230精彩片段》苦毒沒斬婕 樂樂霸救愛女？
四季線上/陳玲慧報導墮胎過度導致流產卻怪罪無辜女童，會不會太過份了？江玉婷 (蕭晴曦 飾) 不管如何道歉，蔡佩婕 (程雅晨 飾) 都不放過她。不但裝神弄鬼嚇她，還用各式各樣不當體罰來凌虐江玉婷。最後因逼江玉婷寫悔過書，且罰她不准吃飯事情大爆發。江弘軒 (吳政澔 飾) 會不會容忍蔡佩婕的荒謬行為？林樂樂 (蘇晏霈 飾) 和蔡好運 (侯怡君 飾) 又會如何替江玉婷討公道？一定要追劇喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》再加入新角色？「熟悉背影」大秀舞姿網友狂猜 呼聲最高是她！林柏妤加入《好運來》軋一角！與「雙胞胎姊妹」蘇晏霈合體？兩人互動洩密了更多四季線上報導《好運來-EP230精彩片段》母子起疑 認出高海生？《好運來-EP230精彩片段》家庭日大反轉 曉剛捉到鬼？《好運來-EP230精彩片段》婚禮辦起來 成婷抗魔？四季線上影視 ・ 1 天前
胡宇威「前女友」現身攪局！尷尬陷「三角修羅場」 正宮遭踩底線氣炸
胡宇威在公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》中，與李玲葦、姚以緹陷入「三角修羅場」，上演當代戀愛最危險關卡，當「現任小綿羊女友」撞上「魔王級前女友」，將一口氣揭露三個角色從第一季開始至今的成長。鏡報 ・ 1 天前
《好運來-EP230精彩片段》家庭日大反轉 曉剛捉到鬼？
四季線上/陳玲慧報導虎毒不食子！商業間諜執行任務差點害死養子？陳佩茹 (林筳諭 飾) 帶黃宜瑞 (劉星宇 飾) 去探望江芸菲 (顏曉芸 飾)。黃宜瑞差點被病患燙到，幸好陳佩茹救了愛子。江芸菲問起黃宜瑞為何沒有安慰親媽？江芸菲這才知道陳逸凱早已變了。陳佩茹和黃瑞達 (傅子純 飾) 好心約陳逸凱 (吳東諺 飾) 參加家庭日。沒想到陳逸凱的心機被陳曉剛 (王燦 飾) 和陳曉慧 (賴芊合 飾) 看穿。黃宜瑞上台遇到重物掉落，會導致什麼意外？今晚強力鎖定！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》王燦為救女險喪命！林筳諭真情認父網友讚「曉剛是好爸爸」林筳諭《好運來》尋回失蹤兒甜喊「找到我的太陽了！」顏曉筠驚吐：另一個也在我手上更多四季線上報導謝瓊煖、蘇晏霈《豆腐媽媽》演母女被讚「全家顏值高」！她突補槍「這一句」嚇壞現場白冰冰演民視八點檔再翻紅！自豪領銜冠軍地位 突喊「即將老去」感動一票人網友挖出25年前《親戚不計較》片段！驚呼台詞「預言100%成真」：台灣拿下奧運舉重金牌四季線上影視 ・ 1 天前
《好運來-EP230精彩片段》婚禮辦起來 成婷抗魔？
四季線上/陳玲慧報導傳說中最恐怖前男友，偷窺跟蹤毀人姻緣？張孟婷 (王瞳 飾) 和歐陽芊 (宮美樂 飾)、陳曉慧 (賴芊合 飾) 閒聊中，黃育成 (黃文星 飾) 捧花束來接她下班。陳曉慧和歐陽芊滿滿祝福。兩人回到家開始討論結婚事宜，從喜餅到婚紗討論得不亦樂乎。但他們的幸福模樣全被楊克帆 (曾子益 飾) 偷偷監視著。甜蜜婚禮會不會發生變數？今晚追起來！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】王瞳單身3年首度曝光有「同居人」！自爆在家「全裸相處」私密處照險外流《好運來》黃文星「不拍戲了」突宣布轉行？市集擺攤「賣雞蛋糕」畫面流出更多四季線上報導《好運來》渣軒 vs 噁帆 最想看到誰的報應先到？好姐妹不忍了！ 王瞳、宮美樂互爆私下面 離譜行徑遭對方嗆：真的三歲台劇《阿叔》暖心回歸！韓瑜開心民視再現好劇 加碼曝新戲《阿松與阿暖》開拍進度四季線上影視 ・ 1 天前
年度爆笑韓影《放飛旅行團》車銀優變宅男DJ 與姜河那、金英光組「最帥死黨團」 11/14全台上映
車銀優首度大銀幕主演，入伍前送給粉絲的珍貴告別作，不容錯過！放言 Fount Media ・ 1 天前
不依不饒：特朗普律師威脅向BBC索賠十億美元
盡管BBC兩名高管為一部紀錄片對美國總統特朗普的講話剪輯不當而辭職，特朗普的律師仍要求BBC撤回這一5年前的紀錄片，否則將面臨高額索賠。德國之聲 ・ 1 天前
曾敬驊新戲飾殺人魔 盡力詮釋角色後順其自然
（中央社記者洪素津台北11日電）演員李沐與曾敬驊在台劇「如果我不曾見過太陽」譜虐戀，曾敬驊飾殺人魔，展現過往未見深沉面貌，李沐飾演的芭蕾少女是他心目中太陽；曾敬驊坦言盡力詮釋角色，剩下的就順其自然。中央社 ・ 1 天前
BBC紀錄片拼接演說內容引議 川普要求撤下、求償10億美元
英國廣播公司BBC的一部紀錄片，不當剪接美國總統川普的發言，爭議持續延燒。雖然總裁和新聞部執行長雙雙下台，但川普繼續施壓，要求全面撤回紀錄片，並且求償10億美元，大約是台幣310億。這一場風波讓BBC面臨媒體公信力的空前危機。公視新聞網 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前