中國快看！被質疑無法通緝沈伯洋 國台辦氣到口誤：「懲獨」必遭懲治

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行記者會，口誤喊「懲獨」必遭懲治（圖／翻攝畫面）

中國公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，還揚言全球通緝、終身追責。但中國被質疑，對台灣根本沒有司法管轄權。對此，國台辦今（19）日高喊，正告台獨頑固分子不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，但發言人朱鳳蓮開嗆過程中，一度口誤，喊「懲獨必遭懲治」，才趕緊改口，「謀獨必遭懲治」。

朱鳳蓮今在例行記者會中接連被問到多個問題，包括八炯跟閩南狼的反應，還有美國國務院對沈伯洋遭中國調查的關切，以及央視說可以和國際刑警組織合作抓捕沈伯洋，但政治性案件沒有辦法構成紅色通緝令，外界也質疑，中國對台灣沒有實際司法管轄權，覺得這只是心理戰恫嚇。

對此，朱鳳蓮先是不滿說，以後問題很多的話，建議分兩次。針對中國要全球通緝沈伯洋，引起美國國務院關注，朱鳳蓮堅稱，台獨是破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益福祉的禍根亂源，用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子，維護國家核心利益，是世界各國通行做法，也是反對台獨分裂、護台海和平穩定和兩岸同胞利益福祉的正義必要之舉。

朱鳳蓮嗆，台獨分裂勢力費盡心機給自己種種壯膽，恰恰暴露其內心的恐慌，正告台獨頑固分子不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，「懲獨必遭懲治」，但她隨即發現口誤，急忙改口說，「謀獨必遭懲治」。

