即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德今（6）日上午接見「歐洲議會議員團」時致詞表達感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定、堅定支持台灣國際參與，以行動向國際社會傳達「德不孤，必有鄰」的明確訊息，而歐洲議會友台小組主席凱勒，則強烈譴責中國上週於台灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

賴清德致詞時首先代表台灣政府與人民誠摯歡迎訪團到台灣訪問，他說到訪賓們不遠千里之遙來訪，除了展現對台灣的高度重視和深厚情誼，也彰顯歐洲議會長期對民主、自由、人權、法治等普世價值的堅定支持，要致上最誠摯的敬意與謝意。



同時，賴清德指出，凱勒已經是第5次來台，感謝凱勒身為台灣的老朋友，這次帶來更多新朋友，在場許多議員都是首次訪台，期待大家把台灣自由、多元、民主與熱情的日常帶回歐洲，讓台歐共享的價值成為彼此深化友誼最堅實的語言。



賴清德也說，近年來台歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，像「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club, FC）去年首次在台灣舉辦年會，就海底電纜安全韌性、區域安全及台歐合作前景等進行深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對台灣的高度關注與支持。

他也提到，去年（2025）11月，副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，在歐洲議會發表演說，除展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

賴清德也感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定、堅定支持台灣國際參與，以行動向國際社會傳達「德不孤，必有鄰」的明確訊息；他更指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式的挑戰，台灣有非常深刻的體認。

另，賴清德認為，除了再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主價值，守護以規則為基礎的國際秩序。



因此，賴清德強調，台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。



賴清德也強調，台灣已經準備好與歐洲議會及議員們攜手，將雙方的交流轉化為打造「民主供應鏈」的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。台灣會持續展現穩健與自信，證明自身是國際社會不可或缺的良善力量。期盼在訪賓的支持下，台灣與歐洲持續創造互惠共榮的璀璨未來。

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）。（圖／民視新聞）

輪到凱勒致詞時，他首先代表由來自6國的8位歐洲議會議員訪團致上新年祝福，祝願台灣繁榮和平，在馬年充滿「馬力」。並感謝此次受邀訪台進行深入交流，以進一步了解東亞地區理念相近的民主夥伴。

接著，凱勒指出，此次訪團代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），其中有多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值之可貴。在全球局勢快速變動、過去數十年所擁有的確定性似乎正在消逝之際，穩定的民主國家更應攜手合作。

凱勒點出，因此訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀的作為；歐洲議會及各國政府亦持續透過政治聲明重申維持現狀的重要性。



他進一步指出，台灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，也同時傳達不接受任何單方面改變現狀的立場；凱勒並強烈譴責中國上週於台灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。



凱勒也認為，台歐在多項議題上有共同關切，需要持續交流經驗，昨日訪團已就相關議題展開討論，包括如何因應海底電纜遭非法且不友善切斷的挑戰；此類事件不僅台灣曾有經驗，歐洲也曾面臨類似議題，尤其是波羅的海地區。

最後，凱勒也點出，除安全議題外，台歐在貿易、科學與衛生等領域亦具深化合作空間，期待本週即將進行的各項對話交流，並再次感謝台灣的盛情邀請。



訪團成員尚包括歐洲議會議員西門（Sven Simon）、貝克（Wouter Beke）、哥馬赫（Christophe Gomart）、瓦斯蔓（Marion Walsmann）、溫克勒（Iuliu Winkler）、斯捷克巴（Michał Szczerba）、法斯奇（Jan Farský）等，由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

原文出處：快新聞／中國快看！賴清德接見歐洲議會友台小組 主席凱勒：強烈譴責軍演

