中國怒取消赴日航班！比例一算16% 林氏璧酸：你們的決心就只有16%嗎？

國際中心／黃韻璇報導

高市早苗的「台灣有事」說，引發中國當局不滿，祭出「禁日令」。（圖／pexels）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近日更傳出有50萬張中國赴日機票遭取消，中國各大航空公司已經削減72條航線，涉及904個航班，然而若依照比例算僅有16％，旅日達人林氏璧就忍不住開酸「你們的決心就只有16%嗎？」

此前，高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

廣告 廣告

中國各大航空公司已經削減72條航線，涉及904個航班。（示意圖／翻攝自pixabay）

接著中國不斷放出消息，先是傳出已有至少50萬張赴日機票遭取消，中國財經媒體《第一財經》上個月24日又報導，稱截至11月24日，已有12條中日航線取消所有航班，《鳳凰衛視》則表示，「截至27日上午，中國各大航空公司已經削減72條航線，涉及904個航班，相當於約15.6萬個座位」。

旅日達人林氏璧就分享此數據，表示「最新數據顯示，12月原計劃執行的5548個中國飛往日本的航班中，904個已確定取消，取消比例達16%」，忍不住開酸「你們的決心就只有16%嗎？16%應該不太會讓日本痛吧，請繼續加油」。

更多三立新聞網報導

被中國氣到！濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」 網笑翻：日本人高級嘲諷

濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！日網氣炸轟中共：流氓行為

中國大使稱「台灣省要高市早苗道歉」！台駐日代表處嗆1句 日網9萬人讚

馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟

