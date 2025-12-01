中國怒懲日本藝人過頭反翻車？胡錫進也發聲

▲有網友曬出濱崎步獨自一人登上舞台，對著空無一人的台下演唱，只求用錄製的唱給中國粉絲聽。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論，引中國對日本展開惡意報復，其中，日本歌手濱崎步在上海的演唱會突在前一天被取消，另一日本歌手大槻真希上海演唱時也被強行中止，甚至當場被帶離舞台。而中國的這系列舉動就連中共黨媒環球時報的前總編輯胡錫進也看不下去，他昨（30）日在微博上表示，雖堅定支持這項大舉措，但這次的對日制裁是長期的，中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，並減少中國機構和公眾的連帶損失。

胡錫進直言，這次濱崎步上海演唱會在「最後時刻」取消，引來一些爭議，包含中國演出公司違約和前期準備的投入都會產生代價，上海市和交通部門也減少了一塊消費，部分從外地已經提前趕到上海的觀眾撲了空，還有大量已經購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂了周末計劃，這些合在一起，都是中方的損失。

胡錫進認為，由於濱崎步的演唱會定於週六舉行，到週五時圍繞它形成了特殊情形，這個時候取消它，對中方的損失已經可能超過對日方的損失。胡錫進也說，暫停中日演藝交流，不會設計得那麼細，需要各地自行做好，確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力。

