即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗因日前「台灣有事即日本有事」發言，引爆中國不滿；我國前駐日代表謝長廷又獲日本頒授旭日大綬章，更讓北京氣得跳腳，質疑日本替「台獨」撐腰。鏡電視主播王顯瑜在播報此事時，直接回嗆：「是又怎樣？咬我啊！」霸氣言論瞬間在網路瘋傳，網友狂讚他講出台灣人的心聲。

日本首相高市早苗近日再度強調「台灣有事即日本有事」，立場明確支持台灣，引發中國強烈不滿，讓中日外交關係再度緊繃。而我國前駐日代表謝長廷因推動台日合作有成，獲日本政府頒授「旭日大綬章」，北京更氣得跳腳，質疑日本是在替「台獨」勢力撐腰。不過，這項爭議在台灣卻意外掀起另一話題焦點——鏡電視主播王顯瑜的一句嗆聲，瞬間在網路掀起熱議。

廣告 廣告

王顯瑜在播報謝長廷獲獎新聞時，提到中國不滿日本對台友好、甚至放話「是否挺台獨」，他當場脫口一句：「說真的，是又怎樣？咬我啊！」這段影片隨即在社群瘋傳，不少網友都大讚他。

快新聞／中國氣炸罵日本「為台獨撐腰」 主播播到一半回嗆：是又怎樣？咬我啊！

我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒授「旭日大綬章」，北京更氣得跳腳，質疑日本是在替「台獨」撐腰。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

王顯瑜近來屢屢因「挺台語錄」受到關注。上個月他在節目《全球聊天室》分析美中印太局勢時，鏡面投影地圖剛好顯示中國與台灣位置，他起初站在中國境內，隨後直接「跳海」跨越台灣海峽，落腳在台灣，還補上一句：「站過來，此生不當中國人。」畫面曝光後同樣引起大量討論。

快新聞／中國氣炸罵日本「為台獨撐腰」 主播播到一半回嗆：是又怎樣？咬我啊！

王顯瑜播報新聞時，因投影轉場，導致他腳下站在中國上，他火速跳到台灣，並說：「此生不當中國人」。（圖／截自鏡新聞YT頻道）

原文出處：快新聞／中國怒罵日本「為台獨撐腰」 主播霸氣嗆：是又怎樣？咬我啊

更多民視新聞報導

中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人

氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」

館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級

