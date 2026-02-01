｢中國急了、台灣11儍猛批高市｣! 謝金河：自民黨單獨過半機率很大

高市早苗在各地為同黨同志助選。 圖：翻攝高市早苗臉書

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗解散國會眾議院，提前舉行大選。在嚴峻的寒冬，高市風塵僕僕地在各地為同黨同志助選，即使在冰天雪地的北海道也看到她的身影。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文寫道：「看了很多高市造勢的影片，我直覺自民黨這次單獨過半機率很大！」他也表示：「看起來中國有一點急了，台灣被列入11儍的名嘴，大家口徑一致猛批高市。」

謝金河說：「高市已成自民黨候選人的最愛，大家都爭取高市來為他們站台。這次高市提前解散國會，她以自己的去留為賭注，如果自民黨不能過半，她要下台負責！在日本男人至上的社會，高市以一女流之輩，叱咤日本政壇，這是非常不容易的事。尤其是她的台灣有事之說，召來空前大壓力，高市選擇在這個時候進行大選，除了日本在野黨的阻力，最大的破壞力可能是中國。」

謝金河提到：「過去日本大選，我只是看看結果，這次在FB上面有很多Reel的短影片，我很仔細看，特別像福岡，姬路城的人山人海的現場，高市鏗鏘有力陳述日本為什麼要大選，她從日本國家安全到經濟安全，產業發展的未來，高市說得清清楚楚，年輕人都感到振奮，大家在高市身上看到日本的未來，與帶領國家的熱情。」

謝金河指出：「高市的人氣及滿滿的人潮，看起來都不是勳員來的，而是民眾自動自發來聆聽，這股發自內心的感動力量，是台灣最欠缺的。不管是在野黨或執政黨，現在的造勢都是動員來的，台上講得慷慨激昂，卻少了一分打動人心的有效訴求。在當前朝野對立幾乎已無恊商可能的情況下，執政黨的論述必須更清晰！這次高市的演講非常激勵人心！」

謝金河續指：「我稍微瞧了一下中天新聞，幾乎都是詆毀高市，他們抓住高市最近民調下滑10%窮追猛打，口徑和中國官媒完全一致，看起來中國有一點急了，台灣被列入11儍的名嘴，大家口徑一致猛批高市。日本大選進入最後一週，我直覺這次是日本國運最重要的轉捩點，高市燃燒自己，她會帶給自民黨新的力量！台灣的執政黨政治人物應該好好高市政治學！」

