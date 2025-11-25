中國急了？竟稱「台灣回歸是國際秩序的重要部分」 外交部怒反擊

即時中心／高睿鴻報導

為遂行統戰意志，中國不斷利用各種國際場合，戮力打壓、貶抑台灣的主權。據中方官媒報導，昨（24）晚中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）互通電話時，習再次宣稱，「台灣回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」；甚至還說，中美必須尊重這個事實，才能共同維護「二戰並肩對抗法西斯的成果」。對於這樣的謬論，外交部發言人蕭光偉今（25）怒轟，這是企圖為對台動武尋求合法化，意圖惡劣。

蕭光偉表示，對於美中高層之間的對話情形，外交部一向密切關注、也會持續與美方聯繫，共同致力於維護區域和平及穩定。此外，外交部同時也注意到，中方再度蓄意、片面扭曲我國主權地位與相關史實，明顯刻意曲解二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦公告、以及舊金山和約，而最主要的目的則是企圖脅迫台灣。

蕭光偉強調，這些文件、以及聯合國的相關決議，實際上都沒有決定台灣最終的政治地位，「外交部也要嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家、與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實、以及台海的客觀現狀」。他續指，對於中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，美方也已多次明確表達反對立場；包括美國在台協會，之前也已公開重申美方對台的政策立場、並指責中國刻意曲解二戰時期文件，企圖合理化中國脅迫台灣的行徑。

綜上述，蕭光偉重申，北京的論述完全是虛假不實，意圖只是將台灣孤立於國際社會之外；並且，企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇，因此，外交部有必要嚴正駁斥北京的虛假論述。

外交部強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣、以及日本等周邊國家恫嚇施壓，早已背離聯合國憲章所規定，「不得在國際關係中，施展威脅、或武力相向等違反國際法的行為」；同時，也違反以和平解決爭端為核心的國際秩序。因此，外交部同時呼籲國際社會，必須高度警覺、並共同反制中國透過虛假不實的敘事、以及所謂的法律戰，強化其「台灣議題內政化」的論據。

