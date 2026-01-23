中國性商教母「靈動」影片爆紅掀模仿潮 遭官媒斥低俗慘被封殺

中國網紅周媛近日因示範「靈動」影片爆紅，卻意外引發爭議被封殺。翻攝抖音



中國網紅周媛有「性商教母」之稱，近日在網路上瘋傳一支她示範如何「靈動」的影片，一邊說著「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形」，一邊搭配誇張肢體動作，引發不少網友、明星爭相模仿，甚至還重製成AI影片，在網路上掀起熱潮。不過，周媛影片爆紅卻引發中國官媒質疑「低俗」、「自我矮化」，昨（22日）傳出她多個帳號已轉為不公開，主帳號「黑白顛週媛」更慘遭抖音永久停權。

現年46歲的周媛是中國長沙出身，曾從事美容業，近年成立「黑白顛性商學院」，自稱是「中國性商教母」、「性商第一人」，主打教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力，線上課程從人民幣9.9元到999元不等，更以高價位的線下課程吸引學員，主打1對1教學的「導師班」一堂課就要價人民幣8萬8千元，據傳學員人數已經超過1萬人，收入超過2400萬人民幣（約台幣1億元）。

近日周媛一支示範影片在網路上瘋傳，她在片中先說「叫我！幹嘛？」接著一邊以誇張肢體示範，一邊對著學員說：「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」最後眨著眼睛笑說：「是不是靈動啦？」影片爆紅後吸引網友、明星爭相模仿，還有人以AI換臉成習近平等政治人物，讓不少網友笑翻。

不過，周媛影片卻引發中國官媒砲轟，痛批這類課程以「自我提升」為名行「自我矮化」之實，不僅將兩性交往扭曲為權力博弈，更遊走於偽「情感諮詢」的灰色地帶。爭議延燒後，周媛多個帳號在21日晚間轉為私密，22日主帳號「黑白顛週媛」被依違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊為由，遭抖音永久停權。

