中國恐借鏡美對台「類斬首行動」？ 國防部：有因應準備

美國突襲委內瑞拉，活捉總統馬杜洛夫婦（Nicolás Maduro），外界也關注共軍是否有能力效法美國，對台實施斬首或類斬首行動，國防部副部長徐斯儉今（5）天到立法院，強調國軍對一切狀況都會有相關因應準備。

美國3日直擊委國總統官邸，活捉總統夫妻，並押送回美受審，展現類斬首行動，外界關注共軍是否效法美國，對台實施相關斬首或是類斬首行動，對此徐斯儉表示，在國軍突發狀況應處規定中，對於應付各種突發狀況都有所準備，也跟其他相關單位都有配合，對於各種各樣可能的突發狀況都要預設且演練。

共軍圍台期海委會餐敘 海巡署長：公務行程、無飲酒唱歌行為

不過據了解，國軍在防備國家元首安全有執行過「萬鈞計畫」相關準備，只是內容細節保密到家，而外界更關注，共軍2025年12月底進行圍台軍演，期間海巡署高層、海委會主委管碧玲被發現在中午餐敘，雖然管後續解釋是惜賓宴，不過仍引發爭議。

海巡署署長張忠龍今天也再次回應，當天是公務行程一部分，並無很多媒體所說飲宴、喝酒、唱歌等行為，在此特別聲明，所有評估正確、所有海警船在周邊海域行動都在國防部掌控之中。

台北／黃品寧 責任編輯／張碧珊

