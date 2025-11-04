即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委沈伯洋抗中色彩相當鮮明，去年（2024）被中國國台辦框入「台獨頑固分子」清單，重慶市公安機關日前更公告，指稱對方涉嫌分裂國家，並要立案偵查、追究刑責；只是，攸關國家立委遭敵國恐嚇一事，民進黨團提出的國會共同聲明，國民黨卻反對，而民眾黨則喊出要研議。對此，知名民團台灣經濟民主連合，今（4）日晚間發聲明，並呼籲所有支持民主、珍視自由的台灣人民團結起來，共同聲援沈伯洋。





經民連今日晚間在臉書提到，近日，沈伯洋遭到中國重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查。中國政府指控沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織等方式從事所謂的「分裂國家」犯罪活動。此舉是對台灣民主制度的嚴重挑戰，更顯示中國政府公然干預我國國會運作及民間倡議（如黑熊學院）。

對此，經民連強調，在民主社會中，言論自由與結社自由應當受到保障，任何外來壓力都不應干涉台灣人民行使這些權利。「我們聲援沈伯洋委員以及所有正面臨威權打壓的台灣民主工作者，並將一同堅守民主價值，不畏威嚇」。

接著，經民連表示，台灣人民對於獨裁政府如何羅織罪名、徇私枉法對待異議人士，有著深刻的體悟。對香港人、維吾爾人、西藏人以及中國各地爭取民主的人士而言，這種壓迫更是當下正在發生的殘酷現實。回顧歷史，台灣的先烈們為推動民主發展付出了血與淚的代價。「我們深知民主自由的可貴，因此絕不會對中國政府的種種惡行視而不見，正因為經歷過這段歷史，台灣人更不該成為威權國家的幫凶」。

經民連進一步說，長期以來，中國政府在世界各地持續抓捕、綁架、迫害異議人士，甚至曾試圖於海外暗殺我國副總統。所謂的《反分裂國家法》、《懲獨二十二條》，以及中國用來陷人於罪的《中華人民共和國憲法》第一百零三條，本質上都和《香港國安法》、《新疆維吾爾自治區去極端化條例》如出一轍。

他們認為，這些法條只不過是中國共產黨為了維繫政權、將鎮壓人民合理化的工具。凡是生長於民主國家的人們，都應對此類惡法與打壓行徑表明堅決的反對立場。

經民連也說，正因中國政府持續對我國民主體制進行無理的威脅與恐嚇，「我們很難理解：為何中國國民黨、台灣民眾黨的立委們不願意站出來聲援自己國家的人民？又為何不願嚴厲譴責中國對台灣民主體制的粗暴干預？我們更無法理解，理應最忠誠、永遠站在第一線保衛國家的國軍退役將領，為何會協助敵對勢力，在媒體上恐嚇台灣人民？」。

綜合上述，經民連在此呼籲所有支持民主、珍視自由的台灣人民團結起來，共同聲援沈伯洋，「這樣的聲援不僅是為了沈伯洋委員個人的安全，更是為了捍衛台灣整體的民主價值與生活方式。經濟民主連合與所有心向自由民主的台灣人民站在一起，堅定守護我們的國家和自由的未來」。





原文出處：快新聞／中國恐嚇「偵查沈伯洋」 經民連籲共同聲援

