中國恐學美國斬首賴清德？蘇紫雲認沒那容易：台灣有天然優勢「易守難攻」

先前傳出中國國家主席習近平可能在2027年以武力奪取台灣，引發外界對兩岸局勢走向的高度關注。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，大家都不希望戰爭，可是總要有一些準備。他指出，台灣比烏克蘭、以色列甚至南韓都來得幸運，因為有個比較寬的海峽阻隔，所以是易守難攻的。

蘇紫雲在節目《中午來開匯》提到，大家似乎都忘了秦檜與岳飛的故事，秦檜主張議和，岳飛是要強化防衛，那結果如何也就知道了，為什麼秦檜到目前還是跪著讓人唾棄。在西方國家也是，二次大戰前，希特勒曾說，「奧地利跟我們都是講德語的日耳曼人，我們一德原則，你們加入德國，GDP可以成長2%。」隨後，他滲透奧地利的政治團體與媒體，接著在奧地利境內舉行軍事演習，這些歷史歷歷在目。蘇紫雲重申，我們不希望戰爭，但一定要準備，和平是目標、備戰是手段，千萬不要把目標跟手段顛倒了，這會變成悲劇。

針對2027年中共可能攻台的問題，蘇紫雲指出，事實上在2020年就有人提出了，當時外媒報導，中共可能在2020總統大選期間奪取我國外島。無論如何，目前2027這個論述是較多人認為是比較靠譜的，原因有三：第一，符合中國的政治黃曆；第二，2027年是習近平所謂「軍改的十年」；第三，習近平可能要爭取第四任期，所以才會說那可能是一個時間點。

蘇紫雲強調，站在中華民國角色，最重要是把握時間，強化自己的防衛能力，不要去猜測人家什麼時候打台灣、誰會不會來幫助我們。蘇紫雲舉例，就像去銀行一樣總要有其他擔保品，人家才會借你錢，所以自己要強才能一起強。

蘇紫雲提到，2027年是中國國家主席習近平（見圖）所謂「軍改的十年」。（資料照，美聯社）

中國會學美「斬首賴清德」？蘇紫雲：沒那麼容易啦

節目主持人黃光芹提到，中共有一位自稱地下國師的李毅指出，美國總統川普抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，是否代表中共高層會改變戰術，甚至可能對我國總統賴清德進行斬首行動？蘇紫雲回應，現代的話可能是心理戰，但委內瑞拉是一個特殊案例，因為委內瑞拉的防空系統基本上已被美軍在開戰之初就瓦解掉了，所以美軍如入無人之境，那麼在台灣的部分沒有那麼容易啦！

蘇紫雲直言，台灣比烏克蘭跟這個以色列幸運多了，也比南韓幸運多了，有個比較寬的海峽阻隔，所以是易守難攻的。

中共先前軍演秀101畫面 蘇紫雲：不能排除它是真的

回顧去（2025）年12月29日，中共無預警宣布對台軍演，並刻意秀出從淡水河拍攝101的畫面，早前也展示用衛星拍攝台北的情況。蘇紫雲提到，從地球物理角度來看，不能排除它是真的。在內湖碧山巖的鏡頭拍下去是包括南山廣場、台北天空塔、還有101，這是一個可參考的具體座標，如果中共無人機要拍類似這樣排列角度的話，就要在大概台灣的西北方，就淡水河口拍進來是OK的，但它是不是AI生成的或是假的，先不予斷定。

