中國恐學美國「斬首」賴清德？矢板明夫揪關鍵差異：這種擔憂是多餘

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。針對有人擔心中國如法炮製對台灣實施類似「斬首」行動，印太戰略智庫執行長矢板明夫也直言「這種擔憂是多餘的」並點出關鍵差異。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國接受司法審理。矢板明夫4日深夜在臉書發文，「前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的「壓制與控制」行動。從情資整合、制空制電、指揮鏈同步到特種部隊執行，每一個環節都不允許失誤。這次行動再次證明，美軍在高強度、瞬間決勝的現代戰爭能力上，已與其他國家拉開了極大的差距。委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器與技術，但在實戰中卻幾乎瞬間癱瘓。可以預見，這一結果勢必對中俄軍火在國際市場上的信用與行情造成嚴重衝擊。」

針對有人質疑這是否意味著美國隨時可以對伊朗、北韓，甚至俄羅斯、中國發動類似的斬首行動？矢板明夫認為，由純軍事能力的角度來看，答案是肯定的，美國確實具備這樣的科技與實力。然而，是否出手，取決於政治後果與戰略判斷。換言之，只要美國總統川普認定「有必要」，美國確實隨時具備發動斬首行動的能力。這正是讓全球獨裁者們夜不能寐的根本原因。

至於有人憂心中國是否可能效法美國對台灣實施類似行動？矢板明夫直言「這種擔憂是多餘的。因為他們忽略了『最關鍵的差異』，那就是，台灣和委內瑞拉完全不可同日而語。」矢板明夫指出，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國。整體防禦能力不僅更強，也更具韌性與實戰整合力。反觀中國，無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍與美國存在巨大落差。「台灣的安全，從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。混淆現實和宣傳、低估盟友能力、或刻意高估對手實力，不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。」

矢板明夫強調：「委內瑞拉事件再次提醒我們，千萬不要相信那些被新華社敘事洗腦的名嘴。他們對中國軍力的浮誇吹捧，以及不停散播的『疑美論』謊言，已經被戳破。事實一再證明，美國不僅有能力，也有意志與邪惡極權對抗。台灣只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。」

