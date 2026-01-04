中國恐學美國「斬首」賴清德？矢板明夫揪關鍵差異：這種擔憂是多餘
政治中心／林昀萱報導
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。針對有人擔心中國如法炮製對台灣實施類似「斬首」行動，印太戰略智庫執行長矢板明夫也直言「這種擔憂是多餘的」並點出關鍵差異。
美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國接受司法審理。矢板明夫4日深夜在臉書發文，「前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的「壓制與控制」行動。從情資整合、制空制電、指揮鏈同步到特種部隊執行，每一個環節都不允許失誤。這次行動再次證明，美軍在高強度、瞬間決勝的現代戰爭能力上，已與其他國家拉開了極大的差距。委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器與技術，但在實戰中卻幾乎瞬間癱瘓。可以預見，這一結果勢必對中俄軍火在國際市場上的信用與行情造成嚴重衝擊。」
針對有人質疑這是否意味著美國隨時可以對伊朗、北韓，甚至俄羅斯、中國發動類似的斬首行動？矢板明夫認為，由純軍事能力的角度來看，答案是肯定的，美國確實具備這樣的科技與實力。然而，是否出手，取決於政治後果與戰略判斷。換言之，只要美國總統川普認定「有必要」，美國確實隨時具備發動斬首行動的能力。這正是讓全球獨裁者們夜不能寐的根本原因。
至於有人憂心中國是否可能效法美國對台灣實施類似行動？矢板明夫直言「這種擔憂是多餘的。因為他們忽略了『最關鍵的差異』，那就是，台灣和委內瑞拉完全不可同日而語。」矢板明夫指出，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國。整體防禦能力不僅更強，也更具韌性與實戰整合力。反觀中國，無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍與美國存在巨大落差。「台灣的安全，從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。混淆現實和宣傳、低估盟友能力、或刻意高估對手實力，不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。」
矢板明夫強調：「委內瑞拉事件再次提醒我們，千萬不要相信那些被新華社敘事洗腦的名嘴。他們對中國軍力的浮誇吹捧，以及不停散播的『疑美論』謊言，已經被戳破。事實一再證明，美國不僅有能力，也有意志與邪惡極權對抗。台灣只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。」
更多三立新聞網報導
美軍攻委內瑞拉前「2美媒已掌握資訊」！爆聯手推遲報導：國家安全優先
馬杜洛被美軍抓走後！副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認
川普警告委內瑞拉新領袖：若「不做正確的事」，將付出慘痛代價！
美軍逮捕馬杜洛震撼全球！一文看懂對台股與油價影響
其他人也在看
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 189
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 83
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 180
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 66
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 167
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 106
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 71
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 106
美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異
即時中心／黃于庭報導美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。民視 ・ 20 小時前 ・ 54
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普表示，美軍在一次「大規模」打擊行動中捉拿了委內瑞拉領導人馬杜羅。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前 ・ 46
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 116
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 140
馬杜洛被抓讓中國沒面子！胡錫進怪他垮太快
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，這場拘捕行動歷經數月的規劃與反覆演練，美軍最終以閃...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 20
快訊／美軍突襲委內瑞拉 川普宣布：抓獲委國總統馬杜洛及夫人
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導美國以打擊毒品恐怖主義為由，和委內瑞拉爆發衝突，美國總統川普（DonaldTrump）周六（3日）發文證實，成功發動大規模打擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
馬杜洛遭逮 中國能比照美國？王定宇曝3關鍵：台灣與委國不同
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球，各界也憂心，中國是否會藉此合理化侵犯台灣行為。民進黨立委王定宇今（4）日說，中國缺的是可行能力，且中國不是美國，台灣更非委內瑞拉，若真辦得到，早已動手。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 21
中共恐學美軍閃電出兵？他1句點破差異：沒必要嚇自己
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發全球關注，而有些輿論認為，此舉可能被中國作為對台動武的藉口。對此，民進黨前立委鄭運鵬直言，台灣在安全判斷上應「料敵從寬」，但沒必要什麼事情都拿來嚇自己。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 25
解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策
解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
賴系立委提案修兩岸條例「刪除國家統一」 鄭麗文：賴清德就等著看吧
解放軍圍台軍演才剛結束，民進黨賴系立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，將刪除「國家統一前」、「地區」等用語，落實台灣、中國一邊一國主張。國民黨主席鄭麗文今（4）日上午出席國民黨客家工作會議時質疑，總統賴清德剛向國際昭告不會宣布台獨，他的子弟兵就提出藐視《中華民國憲法》、直接挑戰法理台獨的法案，是林宜瑾想挽回自己瀕臨死亡的政治生命，還是賴清德私下授意玩兩......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 17
挺林俊憲！蘇貞昌：知道立委誰正派、誰歪膏
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選倒數，立委林俊憲今（4）日於安南區舉行大型造勢晚會，特別邀請行政院前院長蘇貞昌到場助講，蘇貞昌提及，像自己政治歷練如此完整的人恐怕不多，還當過兩次黨主席跟行...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 14