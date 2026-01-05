中國恐學美國「斬首」賴清德？蕭旭岑認不大可能：習近平對台灣有感情

​美國日前突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，帶往美國受審，引發全球震驚。不少人認為，美國此次的斬首行動，恐讓中國領導人習近平效法，成為北京攻台的示範樣本。對此，國民黨副主席蕭旭岑 今（5）日在節目表示，他不認為中國會對台灣進行一樣的斬首行動，依照他自己三度與習近平接觸的觀察，《嗆新聞》習近平對台灣「是有感情的」。

​​美國3日突襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜洛。美國總統川普對外宣稱，這些攻擊行動是為阻止毒品流入美國的必要升級手段，並堅稱美國正與販毒集團進行一場「武裝衝突」。有部分人士認為，美國這次的閃電斬首是給解放軍侵台做示範，擔憂解放軍恐怕將如法炮製，用這招對付台灣。​

對此，蕭旭岑表示，中國不太可能對台灣複製類似行動。雖然這樣的看法「有點逆風」，但根據自己三度與習近平接觸的觀察與感受，中國領導人對台灣「是有感情的」，若中國真的採取斬首行動，將傷害整體中華民族利益，所付出的政治、戰略代價也將遠大於可得利益，並不利兩岸長遠發展。

蕭旭岑認為，若中國對台執行斬首行動，不僅將對中華民族整體造成傷害，也會讓兩岸關係徹底走向無法回頭的局面。不過他也強調，若總統賴清德持續台獨路線，兩岸衝突風險仍難以完全避免。

