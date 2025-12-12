中國恐怖婚介「流水線作業」2個月塞4老婆給台男 20年後害家破人亡

台男遇到惡劣婚仲，2個月內狂三4個老婆給他，20年後害他的正牌妻子被驅除出境。

一名台灣男子阿生（化名）20年前前往中國經商，原意是尋求婚姻，不料卻落入惡質婚介的陷阱，短短兩個月內被強押著與4名女子進行了「流水線式結婚」。這場噩夢直到20年後才爆發，不僅讓阿強的家庭蒙上陰影，更導致他現任的陸籍妻子小花（化名）因移民問題，遭到台灣驅逐出境，原本幸福的家庭瞬間崩解。

這起離奇的案件發生在2005年。根據新北地院判決書揭露，阿生當時赴中國福建省福清市經商，他透過當地的婚姻仲介尋找結婚對象，並支付了2萬元人民幣。

然而，仲介一收到錢，立刻扣住了阿生的護照及台胞證。接下來的兩個月，阿生的人生彷彿掉進了地獄。仲介連日強行帶他去相親，但當阿生對安排的對象表達不滿意並拒絕時，竟遭到仲介的毆打和威脅。在恐懼與暴力脅迫之下，阿強被迫與4名陌生的女子——A女、B女、C女、D女輪番辦理結婚登記。

從2005年9月8日開始，短短幾週內，阿強分別於9月8日（A女）、9月15日（B女）、9月26日（C女）、11月9日（D女）辦理了4段婚姻登記。由於每段婚姻都製作了當地的公證書，並由中國大陸公證員協會直接寄送至我國海基會，這些重重疊疊的婚姻紀錄也完整地流入了台灣的戶政系統，為日後的悲劇埋下了伏筆。

同年底，阿生終於擺脫了仲介的魔掌，結識了另名女子小花（化名），兩人於2005年12月12日在中國大陸結婚，並於2009年11月23日在台灣完成登記。兩人婚後共同生活，並育有一名現已成年的子女。阿生原以為這段「流水線結婚」的經歷已塵封在過去，沒想到20年後，卻成了摧毀他家庭的致命一擊。

2024年，小花向我國內政部移民署申請在台定居時，移民署在審查過程中，赫然發現阿生名下仍有當年與A、B、C、D女的4段婚姻紀錄，且皆未辦理結/離婚登記。儘管阿強堅稱當年是被暴力脅迫、沒有結婚真意，但因他無法在規定時間內補齊與這4名女子在台的結/離婚申登資料，移民署最終依規定駁回了小花的定居申請，並於2024年將小花驅逐出境，這讓阿生的家庭瞬間分崩離析。

為了挽救婚姻狀態並讓妻子有機會返台，阿生向新北地院提起訴訟，請求確認這4段強迫婚姻無效。

在審理過程中，阿生強調自己是被脅迫的，但法官認為，阿生提出的證人（鄭姓友人）並未親眼目睹結婚過程，也無法證明4名被告缺乏結婚真意。因此，法院無法直接認定阿生與第一段婚姻對象A女的婚姻因「缺乏真意」而無效。

然而，法院採納了阿生的備位請求，即「離婚」請求。法官認定，阿強與A女自2005年結婚登記後，迄今已逾20年，雙方從未共同生活、音訊全無，徒有夫妻之名而無夫妻之實，已達《民法》第1052條第2項規定「難以維持婚姻」的重大事由。因此，法院最終判決阿強與A女准予離婚。

針對後續與B女、C女、D女的婚姻，法律認定既然第一段與A女的婚姻被視為有效，阿強在結婚生效後又陸續與其他人登記結婚，依據我國《民法》第985條「有配偶者不得重婚」的規定，後續的這三段婚姻皆屬於重婚，自始無效。

這起案件雖然讓阿強解除了四重婚姻的枷鎖，但法院的判決結果「一離三無效」，也彰顯了跨國婚姻與重婚在法律適用上的複雜性。儘管阿強打贏了官司，釐清了婚姻狀態，但因當年的荒謬遭遇，導致現任妻子遭到驅逐出境，家庭破碎的痛苦，卻是金錢和判決都難以彌補的。



