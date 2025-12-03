中國恐怖旅行團！連進3店強迫消費44萬 歌手也受害怒報警下場曝

中國恐怖旅行團，要求團員連進3店消費。示意圖，與本文無關／東方IC

中國驚爆恐怖旅行團！一名歌手痛訴，與家人參加成都9天8夜之旅，每天清晨5點就出發，不僅坐車超過6小時不給下車，一下車就被帶到銀器、玉飾店消費，買了上萬元還被導遊嫌不夠，飆罵「不達標就不能上車」，一行人總計花費44萬元。

根據《新明日報》報導，31歲新加坡歌手卓軒正表示，與家人、朋友，一共23人報名了中國當地旅行社舉辦的9天8夜成都之旅，每個人費用為1600人民幣（大約7088元新台幣）。

團費便宜沒好事？恐怖導遊「強拖團員」進商家強迫消費

旅程前兩天都還算正常，不料到了第3天，導遊露出馬腳，帶領所有團員開啟一系列的強迫購物行程。卓軒正表示，導遊接連帶著團員前往銀器店、玉飾店、中藥店等，當時許多團員因疲憊想留在遊覽車上休息，也都一一被導遊硬拖進到店內。

他透露，父親在玉飾店購買了一件價值7000元人民幣（大約3.1萬元新台幣）的玉首飾，結帳後想走出店家，豈料導遊竟立刻變臉，怒批他們「消費不達標」不准走。

一行人被導遊要求留在店內2小時，期間店員又不停推銷，父親只好加購一塊玉首飾，友人也被迫買了玉飾，才被導遊允許回到車上。

導遊強迫消費還不夠！要求每人「買一包肉乾」：不然行李自己搬

更離譜的還在後頭，導遊又陸續帶著團員進入其他店家，情況如出一轍，買完一大堆東西後，還不忘在遊覽車上推銷一包30元人民幣（約133元新台幣）的肉乾，威脅若不買就得自己搬行李。卓軒正與友人眼見情況越來越不對勁，返回成都後立即報警。

23人被迫花費44萬！他緊急報案「下場超驚人」

卓軒正指出，合約內並無「強制購物」或「最低消費」相關條款，隨後警方也迅速介入，聯絡旅行社、導遊與相關代表到場對峙，並在1小時後解決糾紛。

他表示，對方雖然堅決否認強迫消費，不過最終仍拿回了所有強迫消費的金額，總計10萬元人民幣（大約44.3萬元新台幣），一行人也取消行程，改訂飯店，並自行規劃剩下幾天的行程。

不只強迫消費！恐怖行程因「這句話」讓人敢怒不敢言

回憶此次成都行，卓軒正仍餘悸猶存，表示每天行程都被塞滿，不僅清晨5點多就出發，遊覽車一搭就是6個小時起跳，期間導遊也不顧團員是否想休息，堅持不停車。

卓軒正也說，所有團員要求消費後想回飯店休息，更被旅行社威脅「取消全團行程」，讓他敢怒不敢言，甚至出現有團員嘔吐，還被導遊嗆「你要吐來我車上吐，你可以吐多少就來吐」，所幸行程喊卡，錢也都拿回來。

新聞曝光後引起熱議，紛紛表示「貪便宜就是這樣啦，我也中招過」、「今時今日還有這樣的事情」、「到了今天還有人想出老千嗎」、「太誇張的吧」。



