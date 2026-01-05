中國恐效仿美國對台灣「斬首行動」？她：緣木求魚白日夢

政治中心／劉宇鈞報導

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，各界憂心，中國是否會藉此合理化侵犯台灣行為，展開「斬首行動」。作家黃越綏今（5）日說，倘若中國有這種想法，完全是緣木求魚的白日夢，不但不會成功，反而提供解放軍推翻習近平政權的最佳時機。

黃越綏發文表示，美國聯合部隊發動並突襲了委內瑞拉總統馬杜洛的逮捕行動，目前和其妻子均遭起訴押解回美受審，並由美國總統川普親自發佈消息。政壇上居然出現杞人憂天的預測，台灣會不會是下一個？

黃越綏指出，總統賴清德從政以來，人品道德若不到潔癖的地步，至少也是模範生。然而馬杜洛的獨裁、荒誕及貪腐的程度，已導致人民的週薪，竟買不起一個雞蛋，因此不能相提並論。

黃越綏分析，如果中共想起而效仿，對台灣元首的斬首行為，完全是緣木求魚的白日夢，不但不會成功，反而提供解放軍推翻習政權的最佳時機，並自取其辱。

黃越綏也說，「士可殺不可辱，倒是舔共的藍白立委們，請繼續努力的阻擋，與台美共同利益攸關的國防預算！搞垮台灣前，你們狗屁倒灶的身家調查，應該早就在CIA手中，只是等適時公佈的時機」。

黃越綏直言，看到國內的年輕人，因爲南韓政府為了討好中共而降低我方國格，因此默默的發起拒絕到南韓消費的愛國表現，「再回頭看立法院的政治撈仔們，與中共唱和的胡鬧行為，只能感嘆有這樣的國人還需要敵人？」。

