中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手

中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日落馬，引發關注。吳嘉隆26日發文直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」。他透露現在中國局勢真的很亂，小道消息很多，他推估習近平抓張又俠的真正原因有四，一是傳統上的反貪腐，「不過，這次肯定不會拿這個當原因」。第二是權力鬥爭，他認為應該不是習近平與張又俠之間的爭奪軍權的權力鬥爭而已，而是另外還有人介入。第三個原因則是洩漏核武器的重要機密，時間是拜登時期的國安顧問蘇利文來北京的時候，指名要跟張又俠見面。吳嘉隆研判，若洩露核武機密為真，就是美國CIA出賣了張又俠，借著習近平的刀來殺人，「但是，我認為美國不需要這麼做，而且更不會犧牲張又俠這個超級線人來這麼做。所以，美國CIA有介入的說法理論上有可能，但是我稍微存疑。」

第四個原因是，張又俠前一陣子有去莫斯科訪問，被普丁出賣。吳嘉隆表示，「如果普丁想製造中共高層內部的分裂，製造中國的動亂，那除非是跟川普有談好條件，當作投名狀交給川普。如果是這樣的話，那照說普丁也會在格陵蘭島這件事情不表態，成全川普。目前看來情況似乎是這樣，但是我們沒有絕對的權威的內線。我們現在也只能觀察，理論上發生在中國高層的事情，背後都會有俄國與美國的影子。總之，別跟我說這是中國內政，別的國家不能干涉，沒有的事！美國與俄國都會有自己的通道，有自己的本事，來介入中國的內政。話說當年中共取得政權，背後難道沒有俄國與美國的介入嗎？」

吳嘉隆總結，「抓張又俠這件事如果真的只是習近平自己的主意，那他絕對不需要這麼快就官宣，因為他肯定還沒找好後續的接班人選。所以，他有可能是被利用，成為別人的工具，在我看，這個可能性比較大，就是習近平其實是上當了。這個別人如果是在中國外部的，那他們就是樂見中國內部分裂，甚至出現動亂，這樣就不會有力氣有精神來對台灣動手。如果這個別人是在中國內部的，那當然涉及軍權的爭奪，涉及「後習近平時代」的權力鬥爭，那麼重點在於誰是獲利者。會是胡錦濤與胡春華嗎？未必⋯。總之，現在局面很混亂，不會很快就塵埃落定。」

