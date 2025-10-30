中國恐難佔台灣便宜？他揭川普突拋這1句

▲美國總統川普昨（29）日搭乘空軍一號前往韓國。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普近日訪問亞洲，並於昨（29）日搭乘空軍一號從日本前往韓國，而在途中，他受訪被問及川習會可能談論的主題，川普表示：「不確定是否會談及台灣，但台灣就是台灣」，引名嘴鍾年晃認為，這句話簡短有力，30日的川習會上，中國應該無法佔到台灣便宜了。

川普在韓期間將出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還預計當地時間30日和中國

國家主席習近平舉行雙邊會，引國際社會高度關注，而他昨從日本飛往韓國途中，接受隨行媒體訪問時，被問及預期習近平將如何在台灣議題上施壓？川普回應表示，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，但他認為其實「沒什麼好問的，台灣就是台灣」（There’s not that much to ask about. Taiwan is Taiwan）。

對此，鍾年晃今也發文指出，川普昨天從日本飛往南韓的途中，特別講了一句「台灣就是台灣」，這句話簡短有力，今天早上川習會，中國應該無法佔到台灣便宜了。

