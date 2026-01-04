中國恐「模仿美國」閃電襲台？沈伯洋曝犯台2劇本：跟今日無法類比

美國日前在總統川普（Donald Trump）授意下，對委內瑞拉發動閃電打擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），受到全球高度關注、針對部分民眾擔心「恐為中國犯台開綠燈」的疑慮，民進黨立委沈伯洋解釋，兩者的狀況並不相同。

川普閃電出招、對馬杜洛政權實施精準的斬首打擊，被提出違法疑慮，沈伯洋則透過臉書強調「國際法不是自殺協定」。沈伯洋指出，國際法的根基是互信與對等，而不是讓獨裁政權選擇性玩弄的規則。

民進黨立委沈伯洋分析美國出兵對台海的影響。（資料照，柯承惠攝）

針對美國指控馬杜洛放任毒品的罪名，沈伯洋認為，毒品一事只是病徵，真正挑戰民主底線的，是馬杜洛沒收選舉、暴力鎮壓，剝奪委內瑞拉人民主權的行為。

至於民眾最關心的「美國給中共犯台開綠燈」相關話題，沈伯洋指出，兩者狀況並不相同，畢竟獨裁者侵略從不需要理由，就如同俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）當年入侵烏克蘭一樣。而中國對台灣的野心，一直以來都是計畫性地「領土併吞」與「消滅民主」，跟今日之事無法類比。

「這是最好的時代，但也是最壞的時代」，沈伯洋不諱言表示，雖然台灣的主權狀況絕非委內瑞拉，但因為對民主與獨裁雙方來說「都是生存危機」，因此兩者終究有對決的一天。

