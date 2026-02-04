中國恢復上海居民赴金馬旅遊 小三通一位難求恐再現
〔記者吳正庭／金門報導〕中國文旅部4日宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，金門縣政府和旅遊業者多表示樂觀其成，但也有業者和民眾憂心，「量」若增加，「質」也要提升，小三通恐怕再陷一位難求窘境；縣府說，會視實際需求，向交通部爭取加開船班。
對於中國文旅部聲明，外界解讀，剛巧回應陸委會主委邱垂正1月23日參加國立金門大學小三通座談會後的談話：「政府一直很歡迎中國福建以外的人民到金門觀光」、「目前為止，是中國方面設限；只要是小三通的旅客，政府是沒有分對象的」。
消息剛出，就有上海遊客反映，準備重返金門島。金門縣民宿旅遊發展協會前理事長鄭秀娜說，中國文旅才釋出消息，她就接到過去接待的上海客人電話：「很開心，很想再到金門走走」；上海客人認為金門是個有「人間煙火」的地方，很有人情味。
金門觀光、旅遊等相關公、協會得知中方恢復開放措施，多「樂觀其成」，觀光協會理事長周子傑指出，希望這條路越擴越寬，本來福建省，再開放上海，慢慢突破，更希望小三通趁勢一併增班，船班沒有增加，「效益等於0」；金門不能只當乖寶寶，應該直接向中央爭取小三通加開班船。
觀光特產協會理事長李鍾靈說，盼此舉為金門觀光「旱災」注入湧泉、強心針。旅行商業同業公會理事長翁炳信說，以上海人口和生活水平，應該會將金門包裹在福建、廈門遊程裡；根據過去座談共識，中國若能再開放「海西4省(中國「海峽西岸經濟區」)」周邊的福建省、浙江省、江西省和廣東省遊客到金門，對金門更有幫助。
金門縣副縣長陳祥麟表示，對於中方的作法，縣府樂觀其成，縣府過去一年多次派員前往廈門、福建，針對當地與金門的旅遊發展交換意見；以上海為例，基本是「團對團」，「上海到廈門、廈門再拉到金門，我們和廈門方面是有共識的」。為能照顧地區所有旅遊、特產業者，從上海來的遊客是以「團」來做，「個人遊」旅行社和餐廳很難受益。
陳祥麟說，縣府也會視小三通實際需求，前往交通部溝通，希望透過增班，提高小三通乘坐品質。
更多自由時報報導
她鼓起勇氣出櫃獲阿嬤祝福 小英致「1句祝賀」暖哭百萬網友
軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月
開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落
健康網》馬如龍兒心因性猝死 醫：8大症狀恐是猝死前警示
其他人也在看
俄太空船緊貼歐洲關鍵衛星「伴飛」 歐官員控逾10顆已被截獲重要通訊
歐洲安全官員們認為，俄羅斯派遣2艘「盧奇」系列太空船，已攔截至少10多顆在歐洲上空運行的重要衛星的通訊，這不僅可能洩漏衛星所傳輸的敏感資訊，還可能讓莫斯科得以操控衛星的
陸宣布 恢復上海赴金馬旅遊
「國共兩黨智庫論壇」3日提出恢復兩岸人員正常往來等共同意見後，大陸文旅部4日即宣布「近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊」。大陸國台辦發言人陳斌華表示積極支持，樂見其成，也盼民進黨正視主流民意，解除兩岸人員交流的禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。陸委會則說會有多少來客還待觀察，並強調目前兩岸旅遊的人為障礙是陸方造成，希望這次宣布不要只說不做。
陸委會：陸方放寬陸客來台 別只說不做
國共兩黨智庫論壇落幕，大陸文旅部昨天宣布近期將開放上海居民赴金馬旅遊。陸委會昨晚透過書面回應，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾...
快儲水！高雄3區2/5零時起停水20小時 5.2萬戶受影響
水公司於高雄市楠梓、橋頭區交界處台17線典昌路送往家戶的清水主幹管破損漏水，水公司將於2月5日以焊接工法搶修主幹管，梓官全區、橋頭區1里、楠梓區多里將於2月5日0時至20時共停水20小時搶修，總計影響5.2萬戶用水。水公司表示，橋頭區典昌路口徑1200mmSP管為從給水廠送往沿海地區家戶的清水主幹管
中國文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊
國共兩黨智庫論壇在北京舉行，旅遊議題為焦點之一。中國文旅部今天（4日）發布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。不過，一年前，文旅部也曾發布將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊的消息，但兩岸觀光旅遊「小兩會」始終未能就此協商。陸委會表示，上海居民必須先到福建，再搭「小三通」客船前往金門、馬祖，會有多少來客尚待觀察，希望對岸不要只說不做。
超微與軟體股大跌 AI改變傳統軟體產業生態
（中央社記者廖漢原紐約4日專電）AI侵蝕軟體服務業的趨勢今天持續在美股發酵，那斯達克指數下跌1.51%，智慧手機App行銷服務公司Applovin股價大跌16%。超微半導體（AMD）3日公布財測未如預期股價暴跌逾17%，創2017年5月之後最大跌幅。
攸關共黨政權 華爾街日報：中國脫不掉GDP成長5％「緊身衣」
中國國投證券前首席經濟學家高善文2024年底曾表示，無論現實情況多麼嚴峻，中國官方公布的GDP（國內生產總值）成長率始終維持在5%左右，暗批中國經濟數據灌水，之後他因為這番言論而被禁言且丟掉飯碗。今年中國官方仍將GDP成長目標設定在5%左右，外媒認為，5%的成長目標已成為北京脫不得的1件政治「緊身衣
李貞秀稱赴中放棄國籍遭拒！陳君瑋律師：難道妳是中國派來的特工？
民眾黨不分區立委名單中的李貞秀今（3）日正式宣誓就職，成為首任中配立委，外媒《BBC》報導，李貞秀的老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續，李貞秀受訪時也說，「是友好的分手」。陳君瑋分析，以律師的敏感度，很多中配假結婚的案例，最後都被以「偽造文書」送辦。「老婆擔任立委，不是應該很光榮的事情嗎？為何會在就職前老公要離婚？在躲避甚麼？此部分政府單位應該開始查辦。」
金馬喜迎上海客 小三通添活水
大陸文化和旅遊部4日發布「近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊」訊息，金門產官界聞訊普遍「樂觀其成」。縣府表示，在「兩岸小三通」客運航線運營25周年與「金門港旅運中心」啟動試營運等重要時刻，此重磅消息讓原已熱絡的小三通旅遊市場，再注入一股活水，金門旅遊前景一片看好。民眾則盼望政府能解除赴陸「禁團令」，讓台灣民眾以直航方式赴陸，減輕離島的交通壓力。
為了食物詭計百出！貪吃貓「假裝撒嬌」竟遭店長識破
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一家小賣部因接連上演「貓咪行竊未遂」的逗趣故事，引發網友熱烈討論，店長分享 …
台南足療師警局前隨機砍人 檢方複訊後聲押獲准
台南昨（3）日發生一起隨機砍人案，一名男子在南區金華派出所前持刀砍傷2人，派出所內員警衝出來使出大外割制服男子，警方今將他依傷害罪嫌移送台南地檢，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。
黎巴嫩總統指控以色列在南部噴灑有毒物質 形同「公然侵犯」黎國主權
黎巴嫩總統奧恩，4日指控以色列軍方在該國南部城鎮地帶，噴灑不明的物質，且根據推斷以方使用的物質具有毒性，因此以嚴肅態度控訴以色列「公然侵犯」黎巴嫩主權，並已下令政府機構
經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩越看越焦慮只求平安完賽
時間點落在球季開打前的世界棒球經典賽，讓參賽選手們的職棒母隊心驚驚，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）就坦言，自己的想法就是希望可以平安撐過去就好。 經典賽20隊30人正選名單即將在台灣...
甜蜜教主失守！王心凌深夜偷渡吳克群回香閨 27年舊情復燃證據全被抓包
甜蜜緋聞傳了19年的「甜蜜教主」王心凌與「創作才子」吳克群，去年9月被《鏡週刊》揭露在飛機上曖昧互動後，女方始終未鬆口認愛。然而事隔4個多月，這段「老友」關係似乎有了超展開。根據《鏡週刊》報導，1月28日深夜，王心凌、吳克群結束聚餐後，吳克群先行步入多元計程車，隨後王心凌竟也自然地坐上同一輛車離開。這對孤男寡女在深夜相伴續攤，目的地更是令人驚訝，竟是一路直奔王心凌位於松山的豪宅。
台中山域事故逾半在谷關七雄 盧秀燕籲登山結伴
（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市114年山域事故救援統計共60件，其中「谷關七雄」占32件。台中市長盧秀燕今天呼籲，春節期間到山林地區走春，登山要結伴而行，用火確實熄滅才離開，一起注意山域安全。
國共兩黨智庫論壇 聚焦兩岸交流
由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇前（三）日在北京舉行。論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者一百餘人出席。中共中央台辦主任宋濤在開幕式致辭表示，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了方向。中國國民黨副主席蕭旭岑致辭表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光、中國信息通信研究院人工智能研究所國際發展部主任許珊、台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐、國家發展改革委能源研究所可再生能源中心主任趙勇強在論壇上作了專題發言。與會人士圍繞兩岸旅遊交流合 ...
45%脆弱家庭遇風險毫無經濟防線 台灣世界展望會籲紅包傳愛
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導 台灣低收入戶人數，已連續10年下降，表面上貧窮人口減少，現實卻是更多家庭正承受「體感貧窮」的壓力。台灣世界展望會表示，根據主計總處公布的2024 年「家庭財富分配」指出，收入前20%家庭的平均財富，與後20%家庭相比，差距高達66.9倍。只要物價上漲、醫療支出增加，使得一場病就可以讓原本就緊繃的家庭瞬間失衡。...
驚魂45分鐘！卡車墜冰池 駕駛站車頂等救援
驚魂45分鐘！卡車墜冰池 駕駛站車頂等救援
中市長青服務中心開筆揮毫 傳遞祝福與年節氛圍
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】農曆春節將至，台中市政府社會局長青服務中心昨(4)日舉辦新春開筆揮毫活動，
劉以豪登山慘撞鬼！郭富城「狠拋罕病女兒」愛妻也走了
劉以豪登山慘撞鬼！郭富城「狠拋罕病女兒」愛妻也走了