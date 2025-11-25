中國恫日台人照衝日本！爆一票難求 日業者「特別感謝台灣人」原因曝光

生活中心／陳慈鈴報導

中日關係緊張之際，台灣人對日本旅遊需求量暴增，不少航線已經被搶光。（示意圖／資料照）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」明確表態，被解讀支持台灣，引起中國當局強烈反彈，威嚇手段盡出，其中的禁日令對日本觀光造成不小的損失。而向來挺日的台灣人這次也不例外，不僅照常前往日本當地觀光，需求量還暴增出現了一票難求的情況。對此，日本當地的業者感動發聲，特別感謝台灣人的原因也曝光了。

日本資深媒體人矢板明夫於臉書發文，提到最近日中關係緊繃，旅遊也被波及。中國政府對日本發出了一連串旅遊警示，結果很多中國旅客乾脆取消行程，日本不少景點一下子變得清靜起來。本來日本有些景點相當依賴中國客，觀光業者當然多少有點緊張。不過這個空缺並沒有想像中可怕，反而讓另一群熟悉的旅客變得更受歡迎——那就是台灣人。

廣告 廣告

矢板明夫說，台灣人愛去日本大家都知道。東京買東西、大阪吃美食、北海道滑雪、九州泡湯，早就已經是生活的一部分。加上日幣便宜，對台灣人來說，現在正是「不去日本說不過去」的時候。

矢板明夫表示，也因為中國遊客突然少了很多，台灣旅客的存在變得更明顯，甚至有旅遊業的朋友跟我說，日中關係緊張後，台灣人去日本的需求直接暴衝，現在要訂飛日本的機票真的很難，不少航線都被搶光，這種情況至少會持續到明年四月。

至於日本業者為何會特別感謝台灣旅客？矢板明夫指出，原因也很簡單：台灣人被公認是「好客源」。不喧嘩吵鬧、願意排隊、消費習慣穩定，不會給日本商家造成太大負擔。對剛失去大量團客的日本店家來說，台灣客雖然不像中國團那麼「浩浩蕩蕩」，但卻帶來更穩定、更舒心的生意。

矢板明夫認為，這一波外交風暴，意外讓台灣與日本的關係更「貼近」。不少日本店家表示，中國客減少雖然會影響營收，但看到台灣人還是照常支持，他們心裡真的很感動。有些地方政府甚至開始更積極吸引台灣旅客，推出繁體中文導覽、台灣限定活動，甚至跑來台灣辦宣傳，誠意十足。

矢板明夫還說，對台灣人來說，這當然也是好跡象。日本越來越重視台灣市場，代表我們未來去日本旅遊時，可能會看到更多「專為台灣人設計」的活動與設施。不只會更方便，服務也會更貼心。

更多三立新聞網報導

不是第一次！週休三日連署通過 「2年前被行政院駁回」理由曝光

蕭美琴花20分鐘狂掃日貨…見「超市1幕」猛拍！日本人讚：台日友好

各國如何嚇阻中共犯台？美智庫揭最有效方法 曝它是「重要工具」

用戶注意！中華郵政宣布2026年起將「停辦1業務」 替代方式曝光

