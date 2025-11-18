中國情工丁小琥滲入軍中！吸收6位現退役軍官遭訴 國防部：強烈譴責叛國行為

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣高等檢察署偵辦68歲中國男子丁小琥，透過媽祖交流來台發展組織，期間吸收我國現、退役軍官，發展共諜組織，刺探、收集機密資料，今（18）日依涉犯《國家安全法》、《國家機密保護法》、《刑法》剌探搜集國防秘密罪及《陸海空軍刑法》起訴丁小琥等7人。國防部今日指出，政戰局進行內部清查作業時，發現楊姓少校行止可疑，即依國安聯防機制通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦，對於少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，強烈譴責。

中國男子丁小琥，透過媽祖交流來台發展組織，期間吸收我國現、退役軍官，發展共諜組織。（圖／翻攝鹿港天后宮官網）

經專案小組追查，丁小琥透過媽祖交流、商務及觀光活動多次往來中國與台灣之間，後被中共情治單位看上，並指示他到台發展共諜組織。據了解，丁小琥首先吸收我國陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，2人後續再吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智的姐姐）及空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊千慧的丈夫），刺探、收集陸軍及空軍機密資料。

檢方起訴指出，被告等人均曾為或現為軍人，領有國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，卻違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心，而出賣國家人民，嚴重危害國家安全，令人痛心，應受到法律最嚴厲的制裁。檢察官因此建請法院從重量刑，以收儆懲。

對此，國防部今日發布新聞稿表示，政戰局進行內部清查作業期間，發現楊姓少校行止可疑，立即依照國安聯防機制，移送調查。經嚴密蒐證集損害指控，循線查獲其上游不法組織，上報高等檢查署台北地檢署偵辦。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

