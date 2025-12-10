中國惡人先告狀 小泉：自衛隊升空防衛正當

日本航空自衛隊F-15J戰機。(日本防衛省)

面對中國官媒聲稱「日方先行雷達照射」的音訊，引發外界關注。日本防衛大臣小泉進次郎今(10)日召開臨時記者會，對12月6日雷達照射事件提出四點說明，強調事件本質在於中方危險行為，並再次要求中國防止類似情況再度發生。





小泉指出，日方確實在事發當日接獲中國海軍艦艇聯絡，稱將展開飛行訓練，但中方並未提供訓練空域、規模等必要資訊，也未發布「飛航公告」（NOTAM）或航行警報，導致自衛隊無法掌握足以避險的情資。他表示，中方聲稱的「事前通報」並不足以確保周邊航行與飛航安全。

他並強調，自衛隊執行緊急升空（scramble）完全正當。事發海域鄰近沖繩及多座外島，日方負有保全領空與守護國民生命財產之責，因此對自航母起飛的艦載機採取「對領空侵犯措施」屬理所當然。





對於中國指控日方使用雷達，小泉明確否認，表示當天執行任務的航空自衛隊F-15戰機「並無使用雷達照射中國艦載機」的事實。





他強調，問題核心在於中方對日機進行長達約30分鐘、斷續的雷達照射，此舉超出航空器安全飛行所需，屬高度危險行為。小泉表示，將持續向中方提出嚴正抗議。





他並肯定在極度緊繃情況下仍冷靜執行任務的自衛隊飛行員與支援人員，強調防衛省將在確保周邊海空域警戒監視的同時，持續與中方保持必要溝通，並不會迴避雙邊懸案。