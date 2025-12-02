中國惡意封殺濱崎步 朱政騏：拜託放過大家

日本藝人濱崎步無懼中國封殺，縱使台下無觀眾，仍堅持完成既定時程的演出，引起網友廣大迴響與支持。(濱崎步IG)

日本天后濱崎步原定昨日在上海舉行演唱會，卻在開唱前遭官方突然取消觀眾入場，最終她在「全場無觀眾」的體育館內完成整場演出，並事後以錄影向歌迷道歉與補償。對此，民進黨中山大同議員擬參選人朱政騏在臉書批評，「政治鬥嘴可以，但文化娛樂就放過大家吧！」





朱政騏指出，近期中日因「台灣有事，日本有事」的政治議題升溫，本以為影響僅限於旅遊團與航班，卻沒想到中國連歌迷的快樂也要沒收。濱崎步已抵達場館準備演出，但官方一句「可以唱，但不能給人聽」，讓整場演唱會成了空場solo，孤單程度「比場館的混響還強」，讓粉絲心碎。

他也提到，近日「萬代南夢宮嘉年華」更上演離譜一幕。日本歌手大槻真希演唱《航海王》經典片尾曲《memories》進入高潮時，主辦方竟遭突如其來的強制斷電、拔插頭處置，藝術家被迫中止演出並帶離現場，讓粉絲與工作人員都大感錯愕。





朱政騏表示，這些事件背後原因其實不複雜，就是中國無法接受他國對台灣議題的評論。日本首相高市早苗在國會答詢說出「台灣有事」，讓北京玻璃心碎滿地，不只對日本動怒，也把情緒轉向藝人、歌迷、燈光音控與所有想單純享受表演的人。





他感嘆，濱崎步已47歲，仍願意為粉絲奔波演出，但在政治風向壟罩下，中國歌迷下一次能否再看到她，恐怕不是取決於音樂，而是取決於政治情緒。「拜託，政治歸政治，文化娛樂就放過大家吧！」