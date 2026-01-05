中國想學川普抓人？黃越綏：自取其辱

▲美國白宮公布委內瑞拉總統馬杜洛被送押的畫面。（圖／翻攝自X@RapidResponse47）

[NOWnews今日新聞] 近期美國對委內瑞拉採取突襲行動，逮捕總統馬杜洛及其妻子，引發國際社會關注。國內也出現憂心聲音，擔心中國是否可能藉此合理化對台灣的極端行動。對此，作家、也是國策顧問的黃越綏直言，這樣的聯想完全是「緣木求魚的白日夢」。

黃越綏指出，將台灣與委內瑞拉相提並論，本身就是錯誤前提。她強調，總統賴清德從政以來，無論人格操守或公共道德，至少都稱得上是政治人物中的模範生；反觀馬杜洛，長期獨裁、荒誕又貪腐，甚至導致委內瑞拉人民一週薪水連一顆雞蛋都買不起，兩者根本不能類比。

黃越綏分析，若北京心存效仿念頭，不僅不可能成功，反而成為解放軍內部推翻習近平政權的最佳契機。她將矛頭轉向國內政壇，直言「士可殺不可辱」，卻看到部分親中立委阻擋國防預算，令人憂心。並點出，這些政治人物的相關背景與資產狀況，恐怕早已被美方掌握，只是尚未到攤牌時機。

近期不少年輕人因不滿南韓政府為討好中國而矮化台灣，以拒絕赴韓消費作為無聲抗議，展現愛國意識；黃越綏提到，反觀立院部分人士與北京唱和「有這樣的國人，還需要敵人嗎？」部分涉貪遭起訴的政治人物名譽早已掃地，卻仍高調現身、干預司法，甚至公開對政府放話威脅，形同開年第一齣荒謬政治劇。黃越綏感嘆，不只是在挑戰法治，更是在考驗全民判斷力，只能寄望選民的眼睛依然雪亮。

