中國想抓沈伯洋！藍喊拿掉「敵對勢力」定義 綠嗆：國民黨的政治話術

民進黨立委沈伯洋遭中國跨境鎮壓，更被中國威脅全球通緝。國民黨立委林沛祥、牛煦庭今（12）日召開記者會稱，總統賴清德可考慮把把中國列為「境外敵對勢力」的定義拿掉，與透過跟美日兩國的關係，跟中國做交涉。民進黨立委許智傑回應，與中國交涉的前提是中國先改變戰狼外交的做法，大家就能有交朋友的空間。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，這是國民黨的話術，勿再消費沈伯洋，並表態反對中國對台灣民選代表的恐嚇。

林沛祥在記者會上稱，所有中華民國國會議員都該被保護，不過解鈴還須繫鈴人，也要請總統賴清德思考，把中國列為「境外敵對勢力」的定義應拿掉，兩岸之間因這句話的存在，只有赤裸裸的敵意而沒有溝通的存在。他也表示，總統可透過跟美日兩國的關係，跟中國做交涉。

牛煦庭則表示，國民黨長期主張與中國保持溝通管道，就是不希望中國在兩岸局勢升溫下用單邊主義，造成社會的困擾，國會議員受到威脅，大家應共同面對，但執政黨卻流於立場的表述。他強調表述立場不能解決問題，以真正保護沈伯洋的人身安全。

許智傑稍早則透過自錄影片回應，台灣跟中國本來就可以當朋友，但是從沈伯洋被通緝、共機持續擾台、中國外交官揚言斬首日本首相高市早苗等事件，都讓台灣卻步。他認為，要交涉互動的前提，是中國要先改變戰狼外交的作法，這樣大家就可以有交朋友的空間。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜發文指出，這是國民黨一直以來的話術，因為國民黨把矛頭對準台灣，卻一直不敢譴責中國。她強調，這是中國以長臂管轄、跨境鎮壓來恫嚇台灣的事實。拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。國民黨說立院已有「兩岸事務因應對策小組」，但這只是院內的協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑。

陳培瑜強調，真要解決問題，就請國民黨別再政治消費沈伯洋，改口支持「強化與美日盟友的協作、提高赴中港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向」。她直言，要對話可以，但法治底線不能退。國民黨若自稱維繫溝通，請先表態反對中國對台灣民選代表的威嚇，支持國安法制與實質保護。民進黨政府一直對兩岸互動抱持善意，但是，用飛彈對準台灣、用戰機侵擾台灣、不斷打壓台灣國際外交空間的，始終都是中共。她也質問立法院長韓國瑜「你敢不敢譴責加害人—中國共產黨？」

