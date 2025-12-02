中國惹怒日本2大女王！財經網美曝悲慘下場

▲濱崎步上海演唱會在開演前被取消，即使台下沒有觀眾她依然全力完成演出，事後她在IG曝光心聲。（圖／@a.you IG）

[NOWnews今日新聞] 日本天后濱崎步原訂上個月在中國上海舉行演唱會，但演出前一天臨時遭取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，並把照片分享在社群上，引發熱議。財經網美胡采蘋表示，中國一次惹怒日本政壇、歌壇的女王級人物高市早苗和濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，中日關係急遽惡化，不少日本藝人在中國的演出皆被喊卡，濱崎步原定11月29日在上海演唱，但前一天遭中國臨時取消，為了不讓1萬4千名粉絲失望，她仍照常登台錄製「無人演唱會」，並在社群上轉發繁體中文媒體報導以及現場照片。

廣告 廣告

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「其實濱崎步貼出她的無人演唱會照片，就是她不服處置的意思」，日本人是超級拗的民族，她以前跟日本廠商合作展會的時候，竟然不可以依照現場的情況，臨時變更攤位佈置，因為日本人會非常為難。

「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命」，胡采蘋續指，尤其是現代女性更加不服不公正的處置，因為這一代人都是從男性主導的世界成長起來的，心裡都很清楚，如果不清楚劃出自己的界線，輕易的退讓了，那就會導致對方侵門踏戶、軟土深掘，永遠沒有我們的位置。

胡采蘋說，因此事業有成的女性是更加不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲，就算表面上不能發作，但一定會想盡辦法熬出頭，給你一個迎頭爆擊，讓你永不超生。

胡采蘋點名中國，「如果你一定要強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，你就要知道你的後果一定會非常慘，你一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物。」

胡采蘋直言，自民黨很長時間都沒有修憲等級的國會席次了，一直被公明黨牽制，現在中共自己叫公明黨解除聯合執政，想要拆台高市早苗，沒想到被右派維新黨遞補，然後中共再惹毛曾經的日本歌壇一姐濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「大便恐攻」後又來！中國遊客赴韓星巴克吃炸雞喝燒酒 韓網爆氣

中國不認《舊金山和約》！前日本議員也吐槽：台灣仍是日本領土？

中日再度硬碰硬！釣魚台海域爆衝突 雙方互指「入侵」各執一詞