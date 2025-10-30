中國意圖對台「長臂管轄」 國安局：掌握協力團體個人由權責機關查處

中國意圖形塑對台「長臂管轄」恫嚇台灣動作頻頻，引發全國憤慨，國安局今在立院報告指出，將依法反制中共滲透，國安局協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《 刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。圖為國安局長蔡明彥先前在立院委員會報告。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕中國意圖形塑對台「長臂管轄」恫嚇台灣動作頻頻，重慶公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋，引發全國憤慨，國安局今在立院報告指出，將依法反制中共滲透，國安局協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《 刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。

對於中共對臺長臂管轄策略及樣態雨國安局在報告中表示，中共對臺「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，係以統一臺灣為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取各種威脅及干預手段，冀圖在國際孤立臺灣，削弱臺灣主權地位，並在臺內部營造心理恐慌及對立氣氛。

廣告 廣告

在案例分析上，國安局指出，一是修法擴增國安管轄範圍，中共近年陸續修訂或頒布《國安法》、《反間諜法》、《反恐法》、《網路安全法》、《港版國安法》等國安法規，並要求各級政府機構、企業、社會團體及公民，配合保防、反恐、網路金融管制等措施，增添國人赴「中」遭無端羅織罪名的風險。

二為設立反獨懲治舉報機制。中共於去( 2024)年6月發布《懲獨22條意見》，訂定臺獨犯罪樣態及刑責，並授權「中」方法院可進行「缺席審判」；同年8月，國臺辦網站增設「依法懲治臺獨分子專區」，列舉所謂「臺獨頑固分子」清單，並操作舉報制度，企圖將反獨法令向我境內延伸。

第三是媒宣我公民遭判刑實例：中共依照境內法令，逮捕我國人逕自審判，如指控李明哲、楊智淵等人，違反其所謂「顛覆國家政權罪」、「分裂國家罪」、「煽動分裂國家罪」，加以逮捕、囚禁、判刑，嗣透過「中」方官媒進行媒宣運用。

第四是公布名單立案懸賞通緝：中共國安部、地方公安局，近期多次發布「懸賞通告」，公開我國人個資，指控渠等為我國軍操作之網軍，或建立「臺獨分裂組織」，立案啟動偵查、追責，並懸賞違法線索，意圖製造我社會不安，營造對臺具司法管轄權 假象。

第五為制裁企業增強威懾力度：國臺辦於今年6月，宣布制裁「臺獨頑固分子」親屬設立之公司，禁止「中」方組織、企業、個人與該公司進行交易及合作；另中共官方旗下網媒於今年10月，指控部分臺企與我國軍合作，宣傳「拒統」，謀擴大「懲獨」威嚇效果。

在應處作為上，國安局表示要強固國內安全維護，針對中共臚列「涉獨清單」，國安局賡續指導國安情報團隊，注蒐中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處；另請警政署加強必要之安維部署，確保人身安全。

在依法反制中共滲透上，國安局協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為之團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。

另為提升國人風險意識，國安局表示，中共透由制定《國安法》、《懲獨22條意見》等作為，對臺威嚇、監控特定對象，形塑對臺管轄權，國安局將續密注中共對臺各類作為及安全威脅，適時揭露中共圖謀，提醒赴「中」風險，提升國人安全意識。

在強化國際友盟合作方面，國安局指出，中共「跨境鎮壓」不法舉措，向為國際社會所不容，國安局綿密與國際合作友方及與我理念相近國家聯繫，強化情報合作及分享機制，機先掌握中共「長臂管轄」 圖謀及作法等情訊，即時應處並爭取友盟國家支持。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國安局高層異動 30餘年「科技老將」張元斌回鍋任政務副局長

中國長臂管轄恫嚇 外交部：踐踏人權

F-35、F-22魔改成六代機！洛馬自費造原型機 誓言反超NGAD

中國第二架「殲-36」戰機原型機曝光 看起來更扁了！

