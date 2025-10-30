中國意圖「長臂管轄」國安局反制中共協力者

▲國安局今（30）日至立法院專案報告，圖為局長蔡明彥。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中國日前發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，國安局今（30）日表示，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，國安局將整合國安情報團隊，針對中共羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署，確保人身安全。此外，還將針對協力中共、配合舉報的個人或團體，提供具體事證給權責機關偵辦。

國安局今赴立院進行《中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處》專案報告指出，中共國安部、地方公安局，近期多次發布「懸賞通告」公開我國人個資，指控部分人士為我國軍操作之網軍，或建立「台獨分裂組織」立案啟動偵查、追責並懸賞違法線索，意圖製造我社會不安，營造對台具司法管轄權假象。

國安局對此表示，在應處作為上，要強固國內安全維護，針對中共臚列「涉獨清單」，國安局賡續指導國安情報團隊，注蒐中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處；另請警政署加強必要之安維部署，確保人身安全。

另外，國安局也將依法反制中共滲透，協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。

