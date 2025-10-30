中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
大陸中心／綜合報導
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。
【疫情分布】四川居首、西南地區高發
根據公開資料，2024年全國愛滋病感染者人數排名前十如下：
1.四川：17.47萬人（全國第一）
2.廣西：12.32萬人（第二）
3.重慶：11.6萬人（第三）
4.雲南：11.52萬人（第四）
5.貴州：10.32萬人（第五）
6.新疆：約10.1萬人（第六）
7.湖南：4.52萬人（第七）
8.廣東：4.03萬人（第八）
9.北京：3.91萬人（第九）
10.江西：3.55萬人（第十）
從地理分佈來看，四川、廣西、重慶、雲南、貴州、新疆等地均屬於高發區，形成明顯的「西南帶狀集中區」，而山東、河北、西藏等地感染率則相對較低。
年齡分佈呈現「兩頭翹」趨勢
中國疾管中心2024年第二季資料顯示，全國現存愛滋病患者約133萬人，若加上約30%的未確診感染者，相當於每1,000人中就有1人可能感染。
專家指出，中國愛滋病感染的年齡結構呈現「兩頭翹」的現象：青年族群與老年族群感染率同步上升，成為推動感染成長率的兩大主力。
【兩大主力群體】老年與青年同陷感染風險
1.老年族群：被忽視的高風險人群
《柳葉刀》研究報告指出，50歲以上人口感染愛滋病的速率正快速上升，其盛行率甚至高於整體人口平均。
這背後有兩個主要原因：一方面，醫療技術進步讓愛滋患者壽命延長，帶來老年患者數量增加；另一方面，老年人同樣存在性需求。研究顯示，≥50歲男性中有高達75%仍維持性生活，若缺乏穩定伴侶或防護措施，風險自然上升。
此外，老年人對愛滋病的防範意識普遍不足，許多人因缺乏性教育而誤以為「年紀大就不會懷孕」，從而忽視保險套使用。更有不少人因「怕丟臉」而延誤就醫，使感染惡化。
2.青年學生：性教育缺失的代價
《中國青年生殖健康藍皮書》2023年資料指出，15至24歲的學生與青年群體報告病例達3010例。宣導教育與預防干預室副主任徐傑表示，年輕人感染途徑以性傳染為主，其中男性同性性行為佔約65%，異性傳播超過30%。
調查顯示，學生族群感染的主要原因集中於網路交友、多性伴侶與同性性行為三大因素；全國高校感染學生中，約六成有過網路交友經驗。專家警告，性教育缺乏與錯誤的網路資訊，使青年成為疫情防控中的脆弱環節。
【傳播現況】性傳播達98%，異性傳播佔七成
中國疾管局指出，愛滋病報告病例逐年上升，新報告病例數持續增加。性傳播途徑占比高達98%以上，其中異性傳播佔七成以上。尤其50歲以上男性感染者逐年增多，成為疫情新的推進力量。
【專家分析】不安全性行為是最大隱憂
專家強調，無保護性行為（無論同性或異性）仍是疫情擴散的主要原因。部分「網紅城市」因夜生活頻繁、流動人口大，讓病毒傳播鏈更難追蹤。更令人擔憂的是，重症與死亡病例往往源於「發現太晚」。因此，定期檢測與早期治療至關重要。
【HIV科普】病毒攻擊免疫系統，人體防禦崩潰
愛滋病（AIDS，全稱「後天免疫缺乏症候群」）由愛滋病毒（HIV）引起。該病毒專門攻擊人體免疫系統中的CD4+T 淋巴細胞，使免疫功能逐漸喪失，導致患者容易罹患嚴重感染與腫瘤，如肺孢子菌肺炎與卡波西氏肉瘤。
【三大傳播途徑】性接觸、血液、母嬰
1.性接觸傳播：包括同性及異性間的性行為，是目前最主要途徑。
2.血液傳播：共用注射器、輸入受污染血液或血製品均可能感染。
3.母嬰傳播：感染HIV的母親可在懷孕、分娩或哺乳時將病毒傳給嬰兒。
【防護建議】掌握「黃金72小時」，防感染於未然
若出現愛滋病高風險行為，應在72小時內採取暴露後預防（PEP），越早介入效果越好。同時，未感染者可透過暴露前預防（PrEP）結合安全性行為，有效降低感染風險，預防效果高達99%。
【結語】打破沉默，提升教育，才能真正防疫
中國愛滋病防治正面臨新挑戰：一端是老年人的防護意識不足，一端是年輕人的性教育缺失。專家呼籲，防疫不僅是醫療問題，更是社會教育與文化觀念的挑戰。唯有早發現、早預防、早治療，才能真正減緩疫情蔓延，守護公共健康。--
更多三立新聞網報導
陸學者稱：解放台灣只為「四樣東西」台灣網友：我們一樣就夠，那叫自由
任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？
于朦朧最後的哭喊：我從25歲就被威脅！原來他面對的是「國有娛樂帝國」
中國最長壽帝王：熬死九個兒子，孫子繼位時已中年
其他人也在看
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 13 小時前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 21 小時前
紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供 繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花好醫師新聞網 ・ 1 天前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 4 天前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 11 小時前
法國第一夫人性別疑雲纏身 愛女親曝：母親長期焦慮「不敢看網路」
根據《CNN》報導，這起案件涉及十名被告，他們被控在網路上長期騷擾並散播針對碧姬的性別與性傾向謠言，導致她的私生活與心理健康嚴重受影響。41歲的蒂法妮在庭上指出，自謠言擴散以來「幾乎沒有一週母親未受到騷擾」，即便在私人場合也無法避免他人提起這些謊言。她形容，母...CTWANT ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 6 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 21 小時前
新光009805 ETF買氣衝 股價創掛牌新高
【記者柯安聰台北報導】AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10/29止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數(NYSE F...自立晚報 ・ 1 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 19 小時前
平價手機拍照不好？小米 Xiaomi 15T 徠卡手機拍照成果分享刷新你對平價的想像
一萬多元的平價手機，拍照一定很普通嗎？那可未必！2025 年全新「Xiaomi 15T Series」整體造型與上一代接近，但在造型上加入大面積鑽石切邊的金3C 部落客林小旭 ・ 1 小時前
Find X9系列主攻攝影 realme 15夜拍AI神器
OPPO Find X9系列新機主打高畫素攝影功能，相機畫素高達2億(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 57 分鐘前
生技食品公司關心兒少健康 生活習慣.營養補充全方位守護
民視新聞／綜合報導現代人生活步調快，飲食習慣、壓力、缺乏運動和作息不正常，都可能影響身體健康，慢性病也有年輕化的趨勢。因此，不少人開始重視小孩的生活習慣，認為從小就開始培養，能為未來打好基礎。貼上手板，呼籲關心兒少健康，生技食品公司在活動上分享，孩子從「轉大人」時期開始，就要具備生活、飲食和運動的健康管理知識，能幫助小孩成長。另外，他們也與雜誌合作出版特刊，提供不同年齡層的養生知識，同時捐贈營養補充品，讓弱勢兒童在長大的過程中，也有足夠營養。原文出處：生技食品公司關心兒少健康 生活習慣、營養補充全方位守護 更多民視新聞報導中風搶救力拚「黃金一小時」 彰基示警27%人延誤就醫年輕就要存骨本 專家教你「存骨5招」抵抗骨質疏鬆用一生血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到民視影音 ・ 21 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 2 天前