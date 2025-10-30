中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人

大陸中心／綜合報導

根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。

【疫情分布】四川居首、西南地區高發

根據公開資料，2024年全國愛滋病感染者人數排名前十如下：

1.四川：17.47萬人（全國第一）

2.廣西：12.32萬人（第二）

3.重慶：11.6萬人（第三）

4.雲南：11.52萬人（第四）

5.貴州：10.32萬人（第五）

6.新疆：約10.1萬人（第六）

7.湖南：4.52萬人（第七）

8.廣東：4.03萬人（第八）

9.北京：3.91萬人（第九）

10.江西：3.55萬人（第十）

從地理分佈來看，四川、廣西、重慶、雲南、貴州、新疆等地均屬於高發區，形成明顯的「西南帶狀集中區」，而山東、河北、西藏等地感染率則相對較低。

中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名。（圖／翻攝自中國國家疾管局）

年齡分佈呈現「兩頭翹」趨勢

中國疾管中心2024年第二季資料顯示，全國現存愛滋病患者約133萬人，若加上約30%的未確診感染者，相當於每1,000人中就有1人可能感染。

專家指出，中國愛滋病感染的年齡結構呈現「兩頭翹」的現象：青年族群與老年族群感染率同步上升，成為推動感染成長率的兩大主力。

【兩大主力群體】老年與青年同陷感染風險

1.老年族群：被忽視的高風險人群

《柳葉刀》研究報告指出，50歲以上人口感染愛滋病的速率正快速上升，其盛行率甚至高於整體人口平均。

這背後有兩個主要原因：一方面，醫療技術進步讓愛滋患者壽命延長，帶來老年患者數量增加；另一方面，老年人同樣存在性需求。研究顯示，≥50歲男性中有高達75%仍維持性生活，若缺乏穩定伴侶或防護措施，風險自然上升。

此外，老年人對愛滋病的防範意識普遍不足，許多人因缺乏性教育而誤以為「年紀大就不會懷孕」，從而忽視保險套使用。更有不少人因「怕丟臉」而延誤就醫，使感染惡化。

2.青年學生：性教育缺失的代價

《中國青年生殖健康藍皮書》2023年資料指出，15至24歲的學生與青年群體報告病例達3010例。宣導教育與預防干預室副主任徐傑表示，年輕人感染途徑以性傳染為主，其中男性同性性行為佔約65%，異性傳播超過30%。

調查顯示，學生族群感染的主要原因集中於網路交友、多性伴侶與同性性行為三大因素；全國高校感染學生中，約六成有過網路交友經驗。專家警告，性教育缺乏與錯誤的網路資訊，使青年成為疫情防控中的脆弱環節。

【傳播現況】性傳播達98%，異性傳播佔七成

中國疾管局指出，愛滋病報告病例逐年上升，新報告病例數持續增加。性傳播途徑占比高達98%以上，其中異性傳播佔七成以上。尤其50歲以上男性感染者逐年增多，成為疫情新的推進力量。

【專家分析】不安全性行為是最大隱憂

專家強調，無保護性行為（無論同性或異性）仍是疫情擴散的主要原因。部分「網紅城市」因夜生活頻繁、流動人口大，讓病毒傳播鏈更難追蹤。更令人擔憂的是，重症與死亡病例往往源於「發現太晚」。因此，定期檢測與早期治療至關重要。

（圖／翻攝自中國國家疾管局）

【HIV科普】病毒攻擊免疫系統，人體防禦崩潰

愛滋病（AIDS，全稱「後天免疫缺乏症候群」）由愛滋病毒（HIV）引起。該病毒專門攻擊人體免疫系統中的CD4+T 淋巴細胞，使免疫功能逐漸喪失，導致患者容易罹患嚴重感染與腫瘤，如肺孢子菌肺炎與卡波西氏肉瘤。

【三大傳播途徑】性接觸、血液、母嬰

1.性接觸傳播：包括同性及異性間的性行為，是目前最主要途徑。

2.血液傳播：共用注射器、輸入受污染血液或血製品均可能感染。

3.母嬰傳播：感染HIV的母親可在懷孕、分娩或哺乳時將病毒傳給嬰兒。

【防護建議】掌握「黃金72小時」，防感染於未然

若出現愛滋病高風險行為，應在72小時內採取暴露後預防（PEP），越早介入效果越好。同時，未感染者可透過暴露前預防（PrEP）結合安全性行為，有效降低感染風險，預防效果高達99%。

【結語】打破沉默，提升教育，才能真正防疫

中國愛滋病防治正面臨新挑戰：一端是老年人的防護意識不足，一端是年輕人的性教育缺失。專家呼籲，防疫不僅是醫療問題，更是社會教育與文化觀念的挑戰。唯有早發現、早預防、早治療，才能真正減緩疫情蔓延，守護公共健康。--

