中國慘了！工業企業獲利「下降5.5%」 萎縮超出預期

根據中國國家統計局的數據顯示，10月中國工業企業的獲利大幅下滑，原因之一是當月與美國的貿易緊張關係加劇，另方面則是經濟增長動能顯示出放緩的跡象。

根據CNBC報導，10月工業企業的利潤較去年同期下降5.5%，這是自6月以來最大的降幅，顯示出與8月和9月的雙位數增長相比，表現急劇放緩，官方數據顯示，今年前十個月，主要工業企業的利潤同比增長1.9%，增速較1月至9月的3.2%明顯放緩。

貿易緊張影響業績

10月中美貿易緊張加劇，特別是在出口管制方面，美國總統川普威脅對中國進口商品徵收額外100%的關稅，直至兩國在該月末於韓國達成協議，緊張局勢才有所緩解。

在行業表現方面，採礦業在1月至10月期間的利潤下降了27.8%，而製造業和公用事業部門（包括電力、熱力、天然氣和水務供應）則分別增長了7.7%和9.5%。汽車製造業的利潤在前十個月增長了4.4%，較前九個月的3.4%有所加速。

國有企業的利潤基本持平，而外資企業（包括來自香港、澳門和台灣的投資企業）的利潤增長了3.5%，私營企業的增長則為1.9%。

國家統計局首席統計師于衛寧表示，10月的利潤下降主要受到去年高基期效應的影響，以及企業開支增長過快的拖累。

製造業活動萎縮，消費需求疲弱

中國的製造業活動在10月萎縮超出預期，官方製造業採購經理指數（PMI）跌至49.0，為六個月以來最低。PMI高於50表示經濟擴張，低於50則顯示收縮。

儘管在川普與習近平達成的貿易協議中減少了對中國商品的關稅，製造業仍然面臨來自內需疲弱和全球貿易不確定性的壓力，這些因素繼續影響著貿易前景。

此外，中國本月已表態，將禁止所有日本海鮮進口，這一決策源於兩國在台灣問題上的外交爭執。

物價回升，核心通膨上升

10月中國消費者價格指數（CPI）意外回升，較去年同期上漲0.2%，結束了全年大部分時間的負增長。剔除食品和能源價格後的核心通膨上漲了1.2%，為2024年2月以來的最高水平。

然而，根據野村證券中國首席經濟學家陸挺的說法，實際情況比核心通膨數據所顯示的更為複雜。他估算，約四分之一的1.2%的核心通膨增幅與當地消費幾乎無關，主要是由於金價飆升所致。

中國核心通膨增幅與當地消費幾乎無關，而是金價飆升造成的。（示意圖／Pexels）

陸挺還指出，租金的「低估」也對總體通膨數據的過高估算產生了影響，中國自2022年底以來已陷入「溫和衰退」，中國要真正擺脫目前面臨的通縮困境，仍需更多時間，尤其是自2025年中以來，經濟增長已顯著放緩。

經濟增長放緩，消費表現疲軟

中國經濟增長明顯放緩，第三季度僅增長4.8%，而最近的經濟指標顯示第四季度初的增長動能也在進一步減弱。

10月零售銷售增長了2.9%，為連續第五個月放緩，且是逾一年來最弱的增長。固定資產投資在今年前十個月下降了1.7%，這一情況自2020年疫情爆發以來未曾出現過。工業產出則以4.9%的增速增長，低於市場預期。

此外，10月城市失業率保持在5.1%的高位。

政策走向

中國政策制定者已表示，未來五年將重點推動消費增長，但迄今為止尚未推出新的重大刺激措施。經濟學家普遍預期，儘管經濟增長放緩，北京可能會保持現有政策，避免大規模的刺激措施，因為今年經濟增長仍有望達到約5%的目標。

麥格理集團（Macquarie Group Limited）中國首席經濟學家胡偉良表示，「政策制定者不希望錯過或超額完成增長目標」。他預測，中國經濟可能會在2026年繼續以5%的速度增長，主要依賴強勁的出口增長。

不過，胡偉良也表示，隨著強勁的外部需求減少了對內部刺激的迫切需求，經濟將繼續面臨「通縮壓力」。

