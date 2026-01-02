中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全

即時中心／高睿鴻報導

為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。

據外交部轉述，該聲明指，中國近日軍事演習升高兩岸緊張情勢，威脅國際和平與安全。立陶宛也認為，台灣海峽對區域及全球安全具有戰略重要性，故敦促中方保持克制，避免採取可能改變現狀的武力展示及片面行動；所有分歧都必須依據國際法、透過和平對話解決。

外交部長林佳龍表示，誠摯歡迎、並感謝立陶宛政府，針對中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切，展現台立共享自由民主理念價值，以及堅定支持台海和平穩定現狀的立場。外交部重申，台灣將持續與立陶宛及所有理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

除了立陶宛之外，美國國務院、歐盟、英國、德國、法國、紐西蘭、澳洲等民主同盟，也相繼發聲挺台。美國國務院批評，中國不必要地加劇緊張情勢，敦促北京當局應克制，停止對台施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話；另也強調，美國反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

外交部也轉述稱，歐盟EEAS聲明指，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定，對於區域及全球安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。另，英國外交部聲明強調，台海和平對全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在台海使用武力或脅迫，及任何片面破壞現狀的作為。

法國外交部聲明則指，台海和平穩定關乎全球安全與繁榮，法國密切注意中國相關軍演行動；法方支持台海和平穩定、反對任何以武力與脅迫手段，片面改變台海現狀。德國外交部則強調，中國軍演加劇台海緊張局勢、並危及台海穩定，台海和平穩定對區域、國際之安全與繁榮具有戰略意義，任何現狀改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。

另，澳洲外貿部也於2025年12月31日，就中國在台灣周圍進行軍演、破壞區域穩定並加劇緊張情勢發布聲明。澳方反對任何導致升高誤判與衝突風險可能性的行動，並重申，相關軍演不成比例且破壞穩定，已向中國直接表達關切。此外，紐西蘭外貿部也在X平台，表達紐國對中國此次軍演的關切，並呼籲中國應克制、避免採取破壞和平穩定的舉動。

外交部說明，上述聲明是澳紐兩國繼今年4月後，再度公開反對，任何片面改變台海現狀的舉措；並呼籲台海雙方透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

