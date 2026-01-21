中國憑什麼抓台灣人1／街頭散步遇威脅拍攝 沈伯洋孩子「不滿5歲就會躲鏡頭」

2025年底，重慶市公安局立案偵查台灣立委沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」。今年新年伊始，中共官媒粉專又發文說要送沈伯洋「大禮」，公布他的居住地和工作地點：立法院研究大樓。台灣網友吐槽：「立委當然在立院研究大樓辦公，不然要在哪裡？」圖為沈伯洋在立法院接受拍攝。

中共對法律戰具備長期戰略思維，正持續向國際社會虛構對台管轄權。據陸委會統計，中共公開點名、公安部門立案懸賞通緝台灣民眾已逾百人；日前中媒甚至公布立委沈伯洋住處衛星影像，顯示對台灣的法律鎮壓已從口頭威嚇升級為刑事追訴。

本刊長期關注中共跨國鎮壓與全球人權難題，本篇聚焦台灣現場，透過訪談相關當事人、民代與政府部門，紀錄在台灣被中共「通緝」的立委與他未滿5歲就會躲鏡頭的孩子、遭中共通緝而被銀行拒貸的國軍官兵、被中方公布個資後收到不明訊息詢問「要不要和我們合作」的資通電軍、疑似遭小粉紅肉搜而恐懼失眠的中配的真實生活。當非法僭越滲入金融、數位與家庭，台灣公民與政府如何拆解威脅，將恐懼轉化為具韌性的制度防護？

立委沈伯洋的孩子未滿5歲時，就學會了躲鏡頭。

「我現在開直播，小孩如果要現身，都會自己去戴墨鏡。走在路上，如果支持者要跟我合照，小孩會主動退到鏡頭外。」去年10月，沈伯洋遭重慶市公安局祭出「涉嫌分裂國家犯罪立案偵查」「依法終身追究刑事責任」；去年12月，他帶孩子在街頭騎腳踏車，突遭陌生男子以強光照射、未經詢問就擅錄他與家人影像，並當著孩子的面，質問他：「你為什麼說中國全球追捕？」「你不知道自己做什麼壞事嗎？」「你知道你在台灣也很危險嗎？」

沈伯洋（右）上月帶孩子在台北街頭散步，突遭陌生男子（左）突以手機強光照射、並錄影質問。（翻攝沈伯洋臉書）

跨國鎮壓，追殺過孫文與愛因斯坦

曾在台灣某NGO工作的Joyce（化名）坦言：「中共跨國鎮壓對我的最大影響，是自從孩子出生，我和伴侶至今不曾將孩子照片發上網…」「不，別說照片，我們根本不對外承認有生小孩。」

據國際特赦組織、自由之家等人權組織定義，「跨國鎮壓」（Transnational Repression，又稱跨境鎮壓）是指一個國家或其代理人，企圖在國境之外恐嚇、騷擾、監控、攻擊政治異議人士、人權捍衛者或特定群體。2024年，流亡港人在台灣創辦的《如水》雜誌舉辦跨境鎮壓論壇，《如水》編委Kennedy Wong指出，學術界將鎮壓型態分五種：監視、威嚇、謀殺、代理懲罰（恐嚇異議分子家人或朋友），與利用小粉紅或其他國家移民，在國際場合、會議進行示威。

