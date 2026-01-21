中國憑什麼抓台灣人2／孫文、愛因斯坦都是跨國鎮壓受害者？ 蘇紫雲：跨國鎮壓存在歷史已久

沈伯洋在立法院研究室受訪，辦公室內貼著聲援烏克蘭意象的海報。他一直觀察烏俄戰爭中的虛假訊息與資訊戰。

若覺得跨國鎮壓概念還很遙遠，不妨這樣思考：孫文與愛因斯坦，都是跨國鎮壓受害者。

國防研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，跨國鎮壓並非現代產物，1933年納粹通緝愛因斯坦，在通緝令寫「尚未絞死」並祭出懸賞令，還派刺客追殺愛因斯坦至比利時；1896年，國父孫文在倫敦遭清廷外交官誘捕囚禁，企圖將他押回中國處死，史稱「倫敦蒙難記」，兩起案例皆符合跨國鎮壓特徵：獨裁者無視國界，利用法律與外交手段，恐嚇異議人士。

蘇紫雲分析，清廷當年誘捕孫中山進入大清公使館，也可看作現代中共廣設「海外警察局」的鼻祖，在他國領土劃出一個不受當地法律管轄的刑堂，將外交使節轉化為祕密警察。

他進一步指出，中共跨國鎮壓的核心邏輯，在於一套明確的上位指導原則：「企圖透過外交影響力獲得部分國家的配合，將治權透過主權延伸出來。」其中關竅，在於建立一套以北京為核心的「附庸國」體系。所謂的附庸國，即是在經濟或政治上屈從於「一中原則」、進而願意配合中共執行境外任務的國家。在這些國家境內，中共透過設立「海外警察局」或派駐公安聯合巡邏，將本應止於國境內的公安治權，非法延伸至他國領土。

這種治權的延伸不僅限於地面，更擴及領空主權。蘇紫雲警示，國際領空已轉化為截捕異議者的新陷阱，他以2021年白俄羅斯記者波塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕為例，當時白俄羅斯政府為抓捕這名記者，竟虛報「炸彈威脅」，出動戰鬥機強迫民航機降落，衝入機艙逮人。他提醒，一旦中共與附庸國建立領空協作，台灣人往返國際必經航道，恐將成為跨國鎮壓新前線，即使不落地或過境也將形成人身安全威脅，深化寒蟬效應。

蘇紫雲擔憂，中共跨國鎮壓已威脅國人的人身安全，恐帶來寒蟬效應。（蘇紫雲提供）

紅媒猛問：委員，你怕不怕？

中共對台並無任何實際控制權，卻長期向國際社會虛構擁有台灣的主權與治權。一般認為，重慶公安局去年以「分裂國家罪」對沈伯洋正式立案偵查，宣稱「依法終身追責」，除了矮化台灣，更有意展現這種虛構的法律管轄權—短短一年內，沈伯洋就遭中共以不同形式「制裁」三次，今年1月，中方甚至公布他的「住處衛星影像」；除了綁架與強制遣返，他與家人幾乎經歷所有鎮壓形式，獨裁者毫不遮掩地展示極權運作的邏輯：罪及妻孥、株連九族。

2023年，沈伯洋以認知作戰專家及台北大學犯罪研究所所長身分，被民進黨提名為不分區立委。在此之前，他參與創辦黑熊學院，也曾任台灣民主實驗室理事長，每年與全球調查機構合作研究並公布「中國影響力指標研究計畫」。該計畫將中國滲透影響力分為九大層面：媒體、學術、經濟、社會文化、軍事、執法、科技、政治、外交，學界部分人士稱之為「中國滲透指數」。

「還沒進入政界，中共就針對我了。」沈伯洋回憶，打從開始研究中國滲透指數，中國媒體就稱他是「CIA的人」；被民進黨提名後，網軍稱他「美國在台代理人」，又稱他納粹。

