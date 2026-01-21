中國憑什麼抓台灣人4／「爸媽看電視才知兒子已出國」 沈伯洋行程保密慎防中共干擾聽證會

在遭央視發布「7分鐘紀錄片」並遭中共威脅全球抓捕後，沈伯洋（右1）決定親自出席德國國會作證。（翻攝Deutscher Bundestag）

「既然中共希望我『保守』一點，那我就做更強悍的決定。」時間回到去年11月9日，央視發布沈伯洋主題「紀錄片」、聲稱「可利用國際刑警組織（INTERPOL）等一系列國際組織，以紅色通緝令等一系列追捕措施，在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕。」接到訊息時，沈伯洋正在韓國出席一場民主高峰會議，與會者包括日韓國會議員與美國NGO人員，「我當場把訊息給大家看，很多人笑出來說：『你又拿到一枚勳章。』」

中共希望我保守一點，那我就更強悍

3天後，11月12日，沈伯洋以專家與證人身分現身德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，他發言的麥克風前，德文立牌印著大字：「Dr. Sheng Taiwanisches Parlament」（沈博士，台灣立法院）。其實沈伯洋原已婉拒出席，僅答應視訊作證，原因是聽證會與台灣立法院開議時間重疊，但遭中共通緝後，沈伯洋改變了想法：「我認為，這個時間點，我反而該飛一趟德國，親自出席。」「我不希望讓中共覺得：台灣人遇到恐嚇，就退縮。這會影響抗敵意志。」

沈伯洋訪德行程高度保密，圖為他作證前在國會門口表示：「現在，我就在德國的國會門口，即將以台灣立法委員的身分，進去作證。」（翻攝沈伯洋臉書）

「我跟德國邀請方說，我要親自作證，OK嗎？對方回應：超級OK。」沈伯洋與團隊立刻訂妥機票，隔天飛抵德國。他行程高度保密，僅告知國安會、外交部與妻子，就連父母也是看電視才知他的行蹤，等新聞發酵，他已登上回台班機。

「就算有人知道我要去德國，我也不會讓他們知道我的航班。」沈伯洋解釋，倘若行程曝光，將不只攸關他個人安危，中共可能派人干擾聽證會。從德國返台不到一週，11月21日，他又與立委范雲受邀前往荷蘭，公開出席國際自由聯盟（Liberal International）執行委員會，並參與亞洲自由聯盟與歐洲自由民主聯盟論壇。數日後，中國國台辦發言人彭慶恩在記者會稱這是「反華勢力的自嗨鬧劇」，繼續重複以往論調：將對沈伯洋「嚴厲打擊，終身追責。」

在中共跨國鎮壓威逼之下，沈伯洋（左）去年赴德國出席聽證會後，又與立委范雲（右）同赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。圖為范雲發布兩人在國際刑事法院前合照。（范雲辦公室提供）

「我覺得，中共未必是針對我 ，他們更像是針對黑熊學院。裡由很簡單，黑熊學院持續揭露：中共在幹嘛？未來有什麼計畫？這件事對他們來講，一直都是芒中刺。」2021年，沈伯洋從政前，曾與專家合著《阿共打來怎麼辦》，「我覺得黑熊學院在做的，就是擴大版的《阿共打來怎麼辦》，一直和民眾說：阿共如果真的打台灣，做得到什麼？他們做不到什麼？」

沈伯洋立院團隊成立之初，就沿用任職台灣民主實驗室時期建立的防滲透機制，成員需簽保密協議並接受財務、家庭、旅遊史背景調查，例如是否頻繁進出高風險國家？「如果某人貸款忽然還清，就要很注意啦，中共要滲透一個人時，錢都很敢花啦。」「我們也會關心是否有團隊成員家人長期在中國？這很重要，不然中共如果挾持家人、威脅他，那他怎麼辦？」

保護衛士調查也指出，中共為迫使目標人物回國，對受害者中國境內親友實施監視、審訊、凍結資產及強迫失業。一名前官員因家人資產遭凍結而被迫回國；另一名前企業負責人父母遭跟蹤監視，幼子被強行帶往孤兒院並以「出養孩子」作為要挾，逼他回國；警方甚至會捏造證據、逮捕受害者家屬。

