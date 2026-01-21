中國憑什麼抓台灣人5／「小粉紅說要對我做人臉辨識」 中配出席台灣活動後恐懼失眠

許多港人逃到台灣，卻擔心在港家人受累。圖為2022年一名港人在台灣出席文總「備份一座城市」特展，現場展出多份絕版的香港《蘋果日報》。（杭大鵬攝）

2019年，香港反送中運動後，許多抗爭者來台尋求庇護，不少港人以為暫時安全，卻接連獲悉在港家人被威脅。沈伯洋見過不少中共威脅簡訊：「你在台灣見了陸委會某長官，我們都知道。」「在台灣，主要幫助你的NGO團體是誰？」「現在，我就在你（香港的）姊姊家樓下。」

挾家人當人質，港人、中配都是受害者

沈伯洋指出，中共利用在港家人的安全，迫使在台港人交代與台灣政府、NGO組織互動細節，本質上是「將港人親屬當作人質」以遂行跨國鎮壓。他多次公開呼籲，除非極少數帶有特定任務者，多數中配都是潛在「被害人」。

2025年3月，中國配偶劉振亞（亞亞）因涉武統言論被廢在台依親許可，同年底中共懸賞網紅八炯與閩南狼，亞亞在社群媒體稱「報仇的時候到了」，鼓勵台灣民眾領取懸賞金。海基會發言人黎寶文憂心，亞亞發言恐加深台灣社會對中配群體刻板印象，是不好的發展。（翻攝抖音）

他主張，社會應從保護角度出發，討論如何建立機制、使中配免於受威脅，而非一味貼上「間諜」標籤。但他也無奈，論述往往被掉包成假訊息，「我公開強調的是：保護中國配偶，但紅媒、中國媒體老是扭曲：『沈伯洋在獵殺中配。』」

不願具名的中配Cindy定居台灣，受伴侶影響，一直低調參與公共事務，從社運場到大罷免，總是戴口罩、避免出聲，就是怕暴露「不夠台」的口音，被誤認中國間諜。

去年某日，Cindy得知某NGO團體發起倡議，自認足夠低調，戴上口罩前往現場。詎料照片被傳上網，沒幾天，中國官媒及社群轉發，有中國網民留言應對台灣參與者進行人肉搜索：「應該用AI人臉識別，把這些人找出來！」儘管這種威脅對台灣人並無實質法理效力，但Cindy刷著留言和不停上升的轉發數字，嚇得整夜失眠，「我一直想，這場活動裡，會不會有中國間諜？」

以中國官方立場，這種「把人嚇到失眠」的效果，貌似歪打正著。Cindy說：「我知道，這種威脅對台灣人沒用，但好幾百則留言都說要做人臉辨識，對我來說，這就是精準打擊。」

Cindy曾在中國求學，新冠疫情前，曾返中探親。搭乘高鐵時，她多次實測，發現就算戴口罩，系統仍能精準辨識出她的身分，「在中國，所有人的臉部特徵、血型、行蹤，都被默認是公開資訊。」「我心中沒有任何僥倖。如果官方要做人臉識別，他們肯定能找到我。」

她觀察，某些「瘋狂網民」甚至將自己視為中共政權的延伸，並以此為樂。「他們真的很瘋，比公權力還瘋，會一格一格放大照片，肉搜所有人。一旦中國公民身分被識別，輕則回國『被談話』，重則被當『大陸人參與台獨活動』典型案例、被清算，甚至連累家人。」

「我覺得挺難過的。」Cindy思量再三，才接受訪談，並拒絕拍照，「我當然不希望台灣變成香港。台灣給我一個機會，生活在自由民主的社會。從這角度來講，我覺得自己很可悲。我希望體驗自由民主，卻因為恐懼，在這自由民主的社會裡自我審查。」

