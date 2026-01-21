中國憑什麼抓台灣人6／「你將付出慘痛代價！」揭秘中共如何阻止龐培歐拜訪台灣企業

2013年，時任台南市長的賴清德（右2）曾率團訪問香港，王定宇（右1）是隨團成員。（翻攝台南市政府官網）

香港也曾擁有自由，以及被承諾卻沒兌現的民主。2013年，時任台南市長的賴清德率團訪港，進行城市行銷；彼時「芒果乾」流行語尚未問世，一行人還趁機推銷台南芒果。時任台南市議員的王定宇也是隨團成員之一，只不過，才訪港第二天，他就提前離團，隻身回台灣。

企業遭警告不接待台獨分子，就不找麻煩

「我訂了三晚半島酒店，第二天就離開。」王定宇回憶，訪港前不久，一名澳洲籍中國民運人士下榻香港某酒店後，被綁架至中國。彼時他不願申請台胞證，申請港簽亦不順利，最後一刻，拿到一張「一次性港簽」，出境時還有港警跑來拍照，稱沒看過這種旅行文件。

這種政治標籤延伸至王定宇家庭。他妻子曾計畫獨自帶孩子赴港旅遊，卻在委託旅行社辦理港簽時卡關，最終妻兒取消赴港計畫，「整團人都沒事，只有我家人護照被抽出來退件、港方也不告知理由。」「從此，我和家人都有避險意識，不搭中港澳籍航空，也不在這些地方轉機。」

王定宇記得，2022年，他首度被國台辦點名列入「台獨頑固分子名單」，名字與蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華等人並列國台辦網站，「他們還做『台獨頑固分子』跑馬燈，在網頁上飛來飛去。」國台辦網頁目前仍有「清單在列的台獨頑固分子」，只是變成一條靜止名單，新增沈伯洋、曹興誠，截稿前，又添上劉世芳、鄭英耀等部會首長，共計14人。

國台辦另列一份「台獨打手幫凶名單」： 劉世芳、沈伯洋、吳思瑤、黃捷、曹興誠、史書華、溫子渝、陳柏源、林達、林俊言、林俊廷、陳舒怡，共計12人。比對兩份清單，有些名字甚至「重複上榜」。

「中共制裁我，是我從政勳章。但我家人與支持者，都曾被騷擾。」王定宇細數，中共騷擾方式包括各種經濟手段，他曾安排某企業在台灣總部接待尚未就任總統的前民進黨主席蔡英文，雙方尚未見面，企業就接到中方電話，威脅「不要接待台獨分子」，並揚言鉅額罰款。另一案例是美國前國務卿龐培歐某年訪台，原敲定拜訪某企業，企業高層在會面前夕接到中方「你將付出慘痛代價」恐嚇電話，最後一刻，行程取消。

令人細思極恐的是，前述案例皆非公開行程。王定宇轉述：「台辦的人打電話給台商，跟企業高層說：『大家都是好朋友，你們在台灣見了誰、打算要見誰，我們都知道。你們不接待台獨分子，我們就不會找你麻煩、不會罰你。』」

當時社會或許尚未察覺，警告不只針對在中國投資的台灣企業。2025年起，中共針對台灣資通電軍、政戰局心戰大隊及軍情局人員數度發布懸賞通緝，透過中國媒體與微信等管道公布國軍退休與現職人員的個資，恐嚇意味濃厚。

