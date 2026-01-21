中國憑什麼抓台灣人7／一邊肉搜一邊招降！台灣資通電軍收不明訊息：「要不要和我們合作？」

國安會諮詢委員黃重諺證實，不少台灣資通電軍人員受中國跨國騷擾向政府求助。政府已建立保護機制，現正研擬反制手段。（王漢順攝）

國安會諮詢委員黃重諺證實，去年曾有不只一位遭中方跨國鎮壓的台灣資通電軍人員求助，受害人個資被中國媒體公布當天，收到網路上不明來源的訊息：「既然你已經暴露，那我們來保護你吧！」並接著問：「以後要不要和我們合作？」

國軍收不明訊息：「要不要和我們合作？」

王定宇也接獲不只一名受害官兵訊息，信用良好的國軍官兵在申辦房貸或壽險時，竟因此受波及，遭國內銀行刁難甚至拒貸。王定宇觀察，官兵心理素質普遍強悍，只是申貸遇刁難，情緒難免炸裂，「官兵的反應是：『好衰喔，我執行國家任務，竟被中共通緝，在境外有風險，在國內公股銀行辦貸款，還被列為有前科？』」

「大家先不要怪銀行，制度有漏洞。」王定宇解釋，金融機構「認識你的客戶」（KYC，Know your customer）機制通常納入聯合徵信與臨櫃風險評估；民眾核貸時，臨櫃人員會將案件轉給後台，比對國際第三方資料庫，針對洗錢、詐欺或負面新聞進行篩選，作為核貸或開戶依據。

2025年起，中共利用網路戰，數度對台灣現役與退役國軍展開跨國鎮壓、公開個資。圖為廣州市公安局去年發布懸賞通告，懸賞通緝台灣「資通電軍」人員。（翻攝網路）

「這些資料庫都是各銀行自己花錢買的，資料庫一旦被汙染，銀行的KYC也跟著被汙染。」王定宇舉例，台銀、一銀、彰銀、合庫、土銀皆購買World-Check資料庫，納入中國公安部、中國媒體資料，分「國內外制裁名單」「金融監理機關列管名單」「現任或前任政治人物」「涉及負面新聞」四類，他請行員輸入被中共通緝的國軍姓名，顯示「涉及負面新聞」。

台灣金融機構的機制漏洞，竟成為中共法律戰的延伸。以官兵貸款遭拒為例，雖未造成直接傷害，但足以令人困擾。王定宇認為，中共此舉等於是在心戰的前線壕溝，向國軍招降，「中共就是要讓台灣人不敢當官、不敢當兵、不敢捍衛主權。」

針對案件後續，國安局長蔡明彥去年表示國防部已專案處理，銀行端也將中國資料庫勾稽改為人工手動查核、未來擬設「白名單」，不再完全仰賴資料庫。然而王定宇也提醒：「白名單不能只列知名人士。」若不從源頭清理被汙染的數據，中共將持續利用制度漏洞，破壞台灣人民生活。

