中國憑什麼抓台灣人8／不只人權團體受害！間諜軟體直攻總統府，蔡英文曾列被監控名單

邱伊翎去年出席香港大埔火災台南悼念會，呼籲香港政府在面對重大災害時，應確保資訊透明、救援及時，並保障每一位受影響者的權利，她現場並代讀國際特赦組織香港海外分會發言人張超雄的發言。（翻攝邱伊翎臉書）

史凱文長期觀察記錄中國抗爭，遭遇網路攻擊是家常便飯，「最近遇到密集的spear phishing（魚叉式網路釣魚）。」他解釋，不同於一般網路釣魚攻擊（phishing），魚叉式釣魚的針對性更強，常冒充被攻擊者熟悉的機構、人士，意圖透過對話分享檔案、連結。自由之家專業團隊曾打開來信裡的可疑連結，發現中國駭客設計的病毒。

蔡英文與總統府，都曾被間諜軟體鎖定

台灣NGO圈一直是中共網路攻擊的重災區。國際特赦組織曾發布報告指出，一項名為「飛馬（Pegasus spyware）」的間諜軟體，遭全球數個極權政府用以監控記者、律師、政治人物與人權工作者，國際特赦組織台灣分會祕書長邱伊翎指出：「我們曾發現，前總統蔡英文與總統府都被間諜軟體鎖定，當時我們也發文給總統府，提醒注意資安。」

國安會諮詢委員黃重諺證實，不少台灣資通電軍人員受中國跨國騷擾向政府求助。政府已建立保護機制，現正研擬反制手段。（王漢順攝）

早在2019年，邱伊翎就因為聲援香港反送中，遭親共媒體在網路公布她的護照號碼、照片與個資。她近年見過人身威脅、暴力恐嚇、網路釣魚等數位、實體、法律戰等鎮壓手段，目睹一些難以定義的情狀：在台灣，中國與香港議題活動現場，常有自稱「公民記者」人士進出，主辦單位不曾見過這些人士，仔細觀察，這類「記者」拍攝的對象，竟是台下參與者。

「在台灣這塊土地上，不只台灣人受害。來台藏人、港人一直被騷擾。」她舉例，國際特赦組織去年在台南舉辦香港大火悼念，現場又出現形跡詭異的「公民記者」：不向主辦單位打招呼、不採訪講者，卻全程端著相機拍攝與會者，甚至一一詢問：「你是香港人嗎？會說香港話嗎？」

「這就是為什麼我們要提醒民眾：跨境鎮壓無所不在。」邱伊翎回憶，即使主辦單位勸阻，這些人未必罷手。弔詭的是，這種威脅恐嚇，目前尚無法構成犯罪要件，「如果有人在這種場合對你拍照，屢勸不聽，他是否違反《刑法》？就算報警，我們又能對他做什麼呢？」

國際特赦組織曾協助不少跨國鎮壓受害者。邱伊翎舉例，近年在台灣，有個案家中遭入侵翻找，卻沒損失貴重物品。真正令人毛骨悚然的，是背後訊息：「對方是誰？為何找到我家？」「去報警，警察卻說，你沒有損失財物呀！被害人會想：『那我遇到鎮壓，報警有用嗎？』」

她觀察，許多NGO工作者與流亡人士的電腦、信箱頻繁被非法登入，報案卻不了了之，「電信警察最後可能跟你說：哎，IP位置在海外、有跳板，查找不到源頭。」「從被害者的角度，民眾需要知道：我如何去通報這件事（跨國鎮壓）？政府是否提供心理支持，而不至於讓民眾每次通報，都因法源不足，石沉大海？」她指出，除了現行報案系統，政府需建立專門的跨國鎮壓通報機制；但她也坦言立法兩難，須衡量是否有侵犯人權疑慮，建議政府借鏡國際立法經驗與政策。

法律學者陳玉潔示警，沈伯洋可能是台灣人被中共以「台獨頑固分子」發布通緝、定罪第一案，呼籲政府明確定義跨國鎮壓、加以反制。（翻攝中央研究院法律學研究所臉書）

2025年底，陳玉潔與逾十名行政院人權保障推動小組的民間委員共同提案：「建議政府針對跨國鎮壓協調政府各部門採取制度化、系統性的行動，以落實國家保障人權義務。」該提案指出，跨國鎮壓不僅發生在沈伯洋等媒體高度關注案件、受害者也不只限於台灣人民，且打壓態樣不限於通緝或刑事處罰。例如2025年11月，在台港人湯偉雄（赴湯）被香港廉政公署通緝後數日，在台北的拳館就遭潑紅漆，事實上，過去數年港人在台受威脅事件頻傳，各國實務顯示，跨國鎮壓態樣包括監控、恐嚇、騷擾或脅迫，這些行為不易調查，甚至不易察覺。

