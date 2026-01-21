中國憑什麼抓台灣人9／不再只是「好玩」！政府研擬嚴懲在地協力者，遏止中共跨國鎮壓內應

2024年3月，捷克參議院議長維特齊（前左）發布與副總統當選人蕭美琴（前右）合照。捷克軍情局隔年證實，中國駐布拉格使館人員曾尾隨蕭美琴座車並企圖碰撞。（翻攝維特齊X）

人權小組的民間委員呼籲，政府應整合各部會行動，以落實國家保障人權的義務，具體建議包括明文規範並定義跨國鎮壓、提升政府各部門對於跨國鎮壓意識與敏感度、針對相關案件建立通報與監測機制、追究相關國家與個人責任、保護受打壓者，以及與他國合作共同防止跨國鎮壓。

健全法制，在地協助中共者也應受罰

國安會諮委黃重諺也證實，政府正積極整合跨部會資源，建立常態性運作的工作小組，強化民主防禦機制。該小組目前由國安會負責統籌，成員涵蓋法務部、外交部、陸委會、國安局、調查局及刑事局，未來也將納入數位發展部，針對「數位鎮壓」涉及的個資保護與妨害電腦使用等議題，進行法規研議。

廣告 廣告

「中共對台灣人並不存在所謂的『抓捕』，只存在『綁架』。」黃重諺強調，綁架是昭然若揭的犯罪，且中共對台絕無管轄權，政府正檢查法制，針對管轄權、違法事實與起訴準則建立統一見解，確保檢察官面對行跨國鎮壓，有明確偵辦依據。

「若有在地協力者協助中共進行跨國鎮壓，也應該面臨更嚴重的懲罰。」黃重諺指出，完善法制是為了讓國民知曉，若配合中共檢舉或擔任協力者並非「好玩」，而是法律明確定義的犯行。此外，針對「懲戒名單」，政府已建立即時反應機制提供保護，「須確保國人不受傷害，同時，也避免模仿犯效應。」

放話抓台灣人涉仇恨言論，成功請平台下架

「例如（國台辦發言人）陳斌華說要抓台灣人，這種內容是不是仇恨言論？我們可以請平台下架仇恨言論。」黃重諺坦言，政府雖難以逮捕中共官員，但當中共威脅台灣國民權益，政府應依法起訴或採反制作為，透過司法程序對外宣示違法事實。

此外，針對新型態的跨國鎮壓影音，政府也研議與社群平台溝通，築起數位防線。例如，今年初沈伯洋個資遭中共官媒公開後，不但民眾主動向Meta檢舉，數發部也與Meta溝通，48小時內下架訊息。

黃重諺也說，台灣政府反制手段之一，包括向民主同盟國家提供相關跨國鎮壓加害人名單，作為核發中國官員簽證參考。

只是，截稿前，多名歐盟官員向《衛報》透露，北京正積極向歐洲各國提供「法律建議」，引用《申根邊境法》與《維也納公約》，要求各國禁止台灣正副總統與官員入境。這套虛構的法網正試圖在國際地圖上，持續縮減台灣人的行動範圍。值得關注的是，當跨國鎮壓無法阻擋台灣的外交腳步，中共手段很可能轉向更激進的實體騷擾與法律戰恐嚇。

副總統蕭美琴2024年3月訪問捷克期間，會晤參議院議長維特齊前後，即遭遇典型的跨國鎮壓實體威脅。2025年，捷克軍情局證實，中方使館人員當時策劃跟蹤蕭美琴座車，並在車隊行經市中心時故意闖紅燈，企圖衝撞座車，險釀車禍。這種行徑後續引發對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發表聲明，譴責該行為跨越底線，險構成「國家恐怖主義」，呼籲各國譴責中國政治暴力。

蕭美琴也在沈伯洋遭遇多次跨國鎮壓後，公開聲援。去年底，沈伯洋遭中共通緝後現身德國國會，蕭美琴在臉書寫下：「我們不會退縮、不會沉默，我們會大聲捍衛民主自由，讓世界聽見台灣的聲音。」

當跨國鎮壓愈來愈難以被定義與察覺，當所有台灣人都彷彿是潛在被害人，社會如何共同面對中共「不存在的管轄權」？

沈伯洋（右）上月帶孩子在台北街頭散步，突遭陌生男子（左）突以手機強光照射、並錄影質問。（翻攝沈伯洋臉書）

上個月，沈伯洋帶著孩子，在台北街頭遭不明男子謾罵、拍攝時，5歲小童很有經驗往後一站，躲開陌生人鏡頭。他孩子近期愛翻世界地圖，認得各國家，「你跟小朋友說跨國鎮壓，他們聽不懂，但跟他們說世上有壞蛋，小孩懂。」「我跟小孩說，有個大魔王就在台灣旁邊，想吃掉台灣，爸爸的工作就是阻擋這件事。」孩子竟問：「那美國和日本，會不會來幫我們？」

「這真是大哉問…」沈伯洋平日在國會伶俐慣了，此刻竟然語塞。五歲童語，或許是每個台灣人最想問也不敢問的問題。然而答案，或許並不在於盟友何時到來，而在於這座島嶼能否從恐懼中築起韌性，直到任何人都無需躲閃極權的快門。

更多鏡週刊報導

中國憑什麼抓台灣人1／街頭散步遇威脅拍攝 沈伯洋孩子「不滿5歲就會躲鏡頭」

中國憑什麼抓台灣人2／孫文、愛因斯坦都是跨國鎮壓受害者？ 蘇紫雲：跨國鎮壓存在歷史已久