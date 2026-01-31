中國應急管理部長王祥喜傳落馬！ 臨時缺席重要會議引發震盪
中國政壇近期風波不斷。繼中央軍委副主席張又俠傳出落馬消息後，中國應急管理部部長王祥喜29日缺席「中央企業安全生產工作視訊會議」，社群盛傳他已遭帶走調查的傳聞，甚至在開會前才突然消失，會議只得緊急變更。
中國29日舉行的「中央企業安全生產工作視訊會議」中，國資委黨委書記、主任張玉卓，國務院安委辦副主任、應急管理部副部長宋元明均出席，並發表談話，但中國應急管理部部長王祥喜卻缺席這場重要會議。
據中國官方資料，王祥喜過去2年皆出席該會議，但今年卻未出席，相當反常。在傳出被帶走調查的3天前，王祥喜還公開主持應急管理部黨委的2025年度「民主生活會」，並在會上帶頭進行「個人對照檢查」，強調部內領導幹部應在堅守廉潔底線上帶好頭，自覺在紀律約束下工作，在「清正廉潔中永保政治本色」。
王祥喜缺席會議後，網路上也開始出現他已被帶走調查的傳聞，更指他涉入貪腐事件。中國知名調查記者李微敖在微博發文指出，「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更」。
據了解，王祥喜曾任中共湖北省委常委，後升任省委政法委書記。2022年升任應急管理部黨委書記，兼任國務院安全生產委員會副主任、辦公室主任，同年9月擔任應急管理部部長，同時也是中共第20屆中央委員。
